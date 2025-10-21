Osmnáctiletý řidič vyjel ze silnice, po nárazu do mostku skončilo auto na střeše

Teprve osmnáctiletý řidič havaroval v pondělí večer na silnici mezi obcemi Slatiňany a Sobětuchy na Chrudimsku. Vyjel ze silnice, najel do příkopu a po nárazu do betonového mostku skončil se svým vozidlem na střeše. Záchranáři ho transportovali s lehčím zraněním do nemocnice.
Osmnáctiletý řidič skončil s autem na střeše. (20. října 2025) | foto: SDH Slatiňany

Nehoda se stala krátce před 18. hodinou na silnici třetí třídy č. 340. Mladý řidič z dosud nezjištěných příčin sjel ze silnice do příkopu, kde narazil do silničního betonového mostku. Vlivem nárazu se auto převrátilo na střechu.

„Jednalo se o havárii vozidla, které řídil osmnáctiletý řidič. Nehoda se obešla bez střetu s jiným účastníkem provozu a ve vozidle se nacházela pouze jedna osoba. Alkohol byl na místě vyloučen dechovou zkouškou, která vyšla s negativním výsledkem. Příčiny a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Na místě zasahovala profesionální jednotka HZS z Chrudimi a dobrovolní hasiči ze Slatiňan.

Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

„Provedli jsme zajištění místa události, protipožární opatření a kontrolu úniku provozních kapalin. Jedna zraněná osoba byla předána záchranné službě,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje vyslala na místo posádku z Chrudimi. „Záchranáři na místě ošetřili jednoho pacienta, kterého následně s lehčím poraněním transportovali na chirurgickou ambulanci do Chrudimské nemocnice,“ řekl mluvčí pardubické záchranky Josef Strašík.

Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...

17. října 2025  20:44

Na chytré WC u nového parkoviště si řidiči neodskočí. Proč zůstává mimo provoz?

Svitavy v létě otevřely nový přivaděč do průmyslové zóny s parkovištěm, které řidičům kamionů mělo dát šanci si odpočinout. Jenže hlavní benefit v podobě nových sprch a sociálního zařízení je pro ně...

17. října 2025  14:01

