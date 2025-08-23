Motorkářka skončila po střetu s autem v hromadě hnoje, je těžce zraněná

Autor:
  17:09
V Podhořanech u Ronova na Chrudimsku se v sobotu dopoledne těžce zranila motocyklistka. Po střetu s osobním automobilem vyjela ze silnice a narazila do hromady hnoje. Ženu přepravil do nemocnice vrtulník.
Při nehodě v obci Podhořany u Ronova se zranila při střetu s autem...

Při nehodě v obci Podhořany u Ronova se zranila při střetu s autem motocyklistka. (23. srpna 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Při nehodě v obci Podhořany u Ronova se zranila při střetu s autem...
Při nehodě v obci Podhořany u Ronova se zranila při střetu s autem...
Při nehodě v obci Podhořany u Ronova se zranila při střetu s autem...
Při nehodě v obci Podhořany u Ronova se zranila při střetu s autem...
6 fotografií

„Zraněná motocyklistka byla po nehodě letecky transportována do nemocnice. V osobním automobilu cestovala rodina, jejíž členové vyvázli bez zranění,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Hasiči na místo povolali jednotky z Přelouče a ze sousedního Středočeského kraje, ze stanice Čáslav.

„Hasiči zabezpečili místo události a asistovali při přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Poté ještě provedli protipožární opatření, kontrolu úniku provozních kapalin a asistovali složkám zdravotnické záchranné služby a Policie ČR,“ doplnila mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Nenáviděný dárek od USA zůstane. 77 let starý most u Pardubic místním „pije krev“

Premium

Pardubický kraj rozhodl, že jednosměrný most přes Labe z roku 1948 v Kuněticích u Pardubic nenahradí novou moderní konstrukcí. Technickou památku opraví tak, aby mohla i nadále sloužit. Obec si však...

Záchranka jezdí stále častěji pro zraněné na traily. Ať to platí provozovatel, žádá kraj

Premium

Na Orlickoústecku přibývá zranění na cyklotrailech. Podle hejtmana Martina Netolického to zatěžuje krajskou záchrannou službu. Navrhuje proto, aby se na úhradě nákladů podíleli i provozovatelé...

U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli...

Výbuch chemikálie v pardubické firmě JHV. Pro popáleného letěl vrtulník

V pardubické části Rosice došlo v pondělí k výbuchu chemikálie ve firmě JHV. Podle informací iDNES.cz v podniku prováděla testy externí firma. Jeden ze zraněných utrpěl těžké popáleniny, pro jeho...

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Společnost CFIG, která nedávno v Pardubicích otevřela nové administrativní centrum Palachovka a buduje bytový dům u Kostelíčka, postaví další byty v centru města. V ulici Karla IV. by jich mělo být...

Motorkářka skončila po střetu s autem v hromadě hnoje, je těžce zraněná

V Podhořanech u Ronova na Chrudimsku se v sobotu dopoledne těžce zranila motocyklistka. Po střetu s osobním automobilem vyjela ze silnice a narazila do hromady hnoje. Ženu přepravil do nemocnice...

23. srpna 2025  17:09

Branka z derby mi rozváže nohy, věří Belgičan Bammens. A teď na Slavii!

Ve fotbalových Pardubicích doufají, že na hrot útoku konečně získali pořádného bombarďáka. Vytáhlý Belgičan Simon Bammens zařídil přesnou hlavičkou remízu 1:1 v nedávném derby proti Hradci Králové a...

23. srpna 2025  10:12

U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli...

23. srpna 2025  9:57

Po Labi poplují lodě s bahnem. Pardubický Čičák čeká očista za více než 11 milionů

Pardubice čeká od září netradiční podívaná. Slepé rameno Labe v parku Na Špici neboli Čičák čeká odbahnění. Po řece se budou plavit velké lodě naložené bahnem. Odtěžení by mělo zlepšit stav vodní...

23. srpna 2025  9:02

Domy duchů, urny na stole a italské vily. Urbex jako hra s časem i zákonem

Jsou místa, kam se dobrovolně vydá jen málokdo. Domy, které jejich majitelé opustili, chátrající továrny a mnoho nevysvětlitelných záhad kolem. Fotografka a autorka knihy Moderní ruiny Hana Lustig do...

22. srpna 2025  15:17

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:23

Svoboda mě překvapil, uznal Ocampo. Na čem musí Češi před ME ještě zapracovat?

O přesném složení nominace pro EuroBasket ještě po vítězné generálce s Gruzií (100:87) zcela jasno neměl, přesto šlo ze slov trenéra Diega Ocampa vyčíst, že hrubou představu má. „Potešili mě i hráči,...

22. srpna 2025  9:40

Jen třináct zdravých. Hokejisté Pardubic kvůli viróze nenastoupí k duelu s Bernem

Vedení hokejistů Pardubic se kvůli šířící se viróze v mužstvu rozhodlo předčasně ukončit start na turnaji Coupe des Bains ve Švýcarsku. Dnes tak Východočeši neodehrají plánovaný druhý zápas proti...

22. srpna 2025  9:30

Krejčího potěšil vítězný závěr přípravy: Pro sebevědomí jedině dobře, fakt si to sedá

Že gruzínští soupeři nebudou v přípravě na EuroBasket s nikým zacházet v rukavičkách, poznal hned několikrát. Po soubojích v podkošové vřavě schytal rány do břicha, kontroloval také, jestli vydržely...

22. srpna 2025  6:25

Srážka u tunelu Hřebeč zablokovala frekventovanou silnici, jeden zraněný

Ve čtvrtek ráno zasahovaly všechny záchranné složky u dopravní nehody na silnici I/35 poblíž tunelu Hřebeč na Svitavsku. Po střetu dvou kamionů a osobního auta se zranil jeden člověk. Vytížená...

21. srpna 2025  14:28

Prodej rodinného domu, 150 m2,…
Prodej rodinného domu, 150 m2,…

Na Výsluní, Lanškroun - Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí
5 250 000 Kč

Více z nabídky 3 511 nemovitostí

Gruzie v Pardubicích - a pak už Evropa. Češi touží završit přípravu vítězně

Je to pro ně jediná příležitost, jak se v létě, těsně před začátkem bojů na EuroBasketu 2025, ukázat před svými fandy. Čeští basketbalisté totiž mají za sebou v přípravě čtyři duely v zahraničí a v...

21. srpna 2025  11:51

Bolestivý start, ale filmy až do konce září. Pardubické letní kino slaví 20 let

20. ročník bezplatného letního kina v Pardubicích se rozjížděl zvolna. O to ale bude delší. Diváci si mohou užít promítáni pod širým nebem až do konce září. Program láká na rodinné pohádky i kultovní...

21. srpna 2025  10:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.