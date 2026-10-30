Nehoda se stala na silnici I/35 nedaleko křižovatky se silnicí II/371 na Linhartice krátce po půl sedmé ráno.
„U dopravní nehody došlo ke střetu nákladní soupravy a osobního vozidla, po kterém se kamion převrátil na bok. Doprava je na místě policisty řízena kyvadlově do odstranění následků dopravní nehody,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková. Ani u jednoho z řidičů dechová zkouška neprokázala přítomnost alkoholu.
Žena v osobním autě utrpěla lehčí zranění, z nehody vyvázl bez vážnější újmy také řidič kamionu, přestože souprava se po převrácení ještě několik metrů sunula po silnici a likvidovala vše co jí stálo v cestě, a to včetně svodidel.
„V obou případech byli pacienti s úrazem převezeni do Svitavské nemocnice na chirurgii,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.
Na místě zasahují také hasiči, kteří řeší únik pohonných hmot z nádrže kamionu i odstranění poškozených svodidel. „ Provedli jsme úklid komunikace v rozsahu, který umožňovala situace na místě,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Přestože se podařilo silnici zprůjezdnit alespoň jedním jízdním pruhem, v místě nehody se tvoří dlouhé kolony minimálně na 20 minut. Kdy se podaří následky dopravní nehody odstranit a obnovit na frekventované silnici provoz, zatím není možné přesně odhadnout.
„Nejdříve bude nutné přeložit náklad z převráceného kamionu a teprve poté odstranit samotnou soupravu,“ dodala Holečková.
Policie žádá řidiče, aby respektovali pokyny dopravních policistů a počítali se zdržením. Není vyloučeno, že silnici bude nutné znovu uzavřít, až bude potřeba převrátit soupravu zpět na kola.
„Na místo míří specializovaná firma, která zajistí vyproštění nákladního automobilu,“ uvedla Pipiš.