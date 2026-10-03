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Střet na křižovatce v Pardubicích. Auto skončilo na střeše, strážníci v nemocnici

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  21:51
Nehoda dvou osobních aut v Pardubicích zaměstnala v sobotu večer všechny záchranné složky. Na křižovatce ulic Dašická, Kapitána Jaroše a Na Drážce došlo ke střetu vozu městské policie se zapnutými majáky s dalším osobním autem. Policejní vůz skončil po nárazu na střeše, strážníci v nemocnici.

V sobotu krátce po osmnácté hodině projíždělo vozidlo Městské policie Svitavy křižovatkou ulic Dašická, Kpt. Jaroše a Na Drážce, kde došlo ke střetu s modrou fabií.

„Vozidlo strážníků skončilo po střetu na střeše. Podle dosud zjištěných informací mělo jet vozidlo městské policie se zapnutým světelným i zvukovým výstražným zařízením. V době nehody byly semafory v křižovatce funkční,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Dopravní nehoda komplikovala dopravu na křižovatce ulic Dašická a Na Drážce. (3. října 2026)
Dopravní nehoda komplikovala dopravu na křižovatce ulic Dašická a Na Drážce. (3. října 2026)
Sobotní dopravní nehoda komplikovala dopravu na křižovatce ulic Dašická a Na Drážce. (3. října 2026)
Dopravní nehoda komplikovala dopravu na křižovatce ulic Dašická a Na Drážce. (3. října 2026)
5 fotografií

Oba příslušníci městské policie skončili v nemocnici. „Na místo byly vyslány dvě posádky. Dvě osoby byly převezeny do pardubické nemocnice s lehčím poraněním,“ řekla zastupující mluvčí krajských záchranářů Adéla Prüherová.

Frekventovanou křižovatkou se dalo projet jen částečně. Dopravu proto řídilo hned několik hlídek Policie ČR a pardubických strážníků. Auta místo nehody objížděla okolními ulicemi přes sídliště Drážka. Ještě po půl osmé večer odklízeli hasiči následky nehody, aby mohla být křižovatka opět průjezdná.

„Na místě zasahovala profesionální jednotka z Pardubic. Dvěma zraněným osobám pomohli hasiči ven z vozidla, které bylo na střeše, a následně je předali do péče zdravotníků. Byla provedena protipožární opatření,“ řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Vytížená křižovatka je po nehodě bez semaforu, dopravu řídí policisté

Přítomnost alkoholu v dechu u obou řidičů policisté na místě vyloučili. Jak ke střetu došlo, zatím není jasné. „Příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Dub.

Krátce před půl devátou večer už byla křižovatka plně průjezdná.

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