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Chybí někomu? Do ztraceného kufru s nářadím narazilo na silnici auto

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  15:08

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Policie hledá majitele kufru s nářadím, na Chrudimsku způsobil nehodu. (31. července 2026) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Neobvyklou nehodu řešili chrudimští policisté. Vyjížděli ke kolizi, kde byl hlavním viníkem kufr plný nářadí. Jeho majiteli by jej teď rádi vrátili.

Ke kuriózní nehodě vyráželi policisté v sobotu krátce po 23. hodině. Stala se na silnici I/37 u sjezdu ze silnice I/17 ve směru od Pardubic. Obchvat Chrudimi sice patří k místům, kde k dopravním nehodám dochází poměrně často, podobný případ je ale raritou.

Policie hledá majitele kufru s nářadím, na Chrudimsku způsobil nehodu. (31. července 2026)

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Řidič jedoucí od Pardubic totiž se svou hondou narazil do kufru s nářadím, který někdo nejspíš při jízdě ztratil. Vzhledem ke snížené viditelnosti neměl podle policistů sebemenší šanci střetu včas zabránit. Řidič žádné zranění neutrpěl, o něco hůř na tom ale bylo jeho auto i samotný kufr. Policisté teď hledají jeho majitele i možné svědky události.

„Žádáme, aby se nám majitel kufru značky Makita ozval na telefonním čísle 974 572 262, 974 572 251 nebo na tísňové lince 158. Stejně tak se obracíme na veřejnost, pokud máte jakékoliv informace k vozidlu, ze kterého bedna s nářadím mohla spadnout, nebo jste místem v čase události projížděli a máte záznam z palubní kamery, kontaktujte nás,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Řidička na silnici narazila do pohovky. Šofér, který kus nábytku ztratil, jel dál

Kolize svým charakterem připomíná nehodu z loňského roku, kdy řidička na Chrudimsku narazila do gauče, který zřejmě vypadl z dříve projíždějícího vozidla.

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