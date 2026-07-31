Ke kuriózní nehodě vyráželi policisté v sobotu krátce po 23. hodině. Stala se na silnici I/37 u sjezdu ze silnice I/17 ve směru od Pardubic. Obchvat Chrudimi sice patří k místům, kde k dopravním nehodám dochází poměrně často, podobný případ je ale raritou.
Řidič jedoucí od Pardubic totiž se svou hondou narazil do kufru s nářadím, který někdo nejspíš při jízdě ztratil. Vzhledem ke snížené viditelnosti neměl podle policistů sebemenší šanci střetu včas zabránit. Řidič žádné zranění neutrpěl, o něco hůř na tom ale bylo jeho auto i samotný kufr. Policisté teď hledají jeho majitele i možné svědky události.
„Žádáme, aby se nám majitel kufru značky Makita ozval na telefonním čísle 974 572 262, 974 572 251 nebo na tísňové lince 158. Stejně tak se obracíme na veřejnost, pokud máte jakékoliv informace k vozidlu, ze kterého bedna s nářadím mohla spadnout, nebo jste místem v čase události projížděli a máte záznam z palubní kamery, kontaktujte nás,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
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Řidička na silnici narazila do pohovky. Šofér, který kus nábytku ztratil, jel dál
Kolize svým charakterem připomíná nehodu z loňského roku, kdy řidička na Chrudimsku narazila do gauče, který zřejmě vypadl z dříve projíždějícího vozidla.