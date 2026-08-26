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Řidič zůstal uvězněný v převráceném kamionu, musel vykopnout čelní sklo

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  16:03

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Kamion prorazil svodidla a skončil na boku ve srázu. (26. srpna 2026) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Nehoda kamionu ráno zaměstnala záchranné složky na silnici I/17 u Podhořan u Ronova na Chrudimsku. Řidič v zatáčce prorazil svodidla a vůz skončil na boku ve srázu. Šofér zůstal uvězněný v kabině, ven mu pomohli lidé, kteří u nehody zastavili.

Nehoda se stal krátce před devátou hodinou ráno. Kamion v zatáčce prorazil svodila a skončil ve strmém příkopu. Řidič zůstal zaklíněný v kabině, ale po chvíli se mu podařilo vykopnout čelní sklo a dostat se ven.

Kamion prorazil svodidla a skončil na boku ve srázu. (26. srpna 2026)

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K jeho vyproštění přispěli také lidé, kteří projížděli kolem a zastavili. Společnými silami pak muže vytáhli a předali zdravotníkům.

„Dnes ráno jsme transportovali jednoho muže středního věku s lehkým až zanedbatelným poraněním do Chrudimské nemocnice,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.

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Kvůli vyproštění kamionu byla silnice krátce před půl druhou odpoledne uzavřena v obou směrech. „Dechová zkouška u řidiče vyšla s negativním výsledkem. Jelikož se jedná o cizince, jehož doklady se nachází ve vozidle, které se ještě nepodařilo vyprostit, není nám prozatím známa jeho totožnost,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.

U nehody zasahovali profesionální hasiči z Přelouče a dobrovolní hasiči z Heřmanova Městce. V rámci mezikrajské pomoci dorazila i jednotka hasičů z Čáslavi. „Provedli jsme protipožární opatření a odřezali jsme svodidla, aby bylo možné kamion vyprostit zpátky na komunikaci,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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