Nehoda se stal krátce před devátou hodinou ráno. Kamion v zatáčce prorazil svodila a skončil ve strmém příkopu. Řidič zůstal zaklíněný v kabině, ale po chvíli se mu podařilo vykopnout čelní sklo a dostat se ven.
K jeho vyproštění přispěli také lidé, kteří projížděli kolem a zastavili. Společnými silami pak muže vytáhli a předali zdravotníkům.
„Dnes ráno jsme transportovali jednoho muže středního věku s lehkým až zanedbatelným poraněním do Chrudimské nemocnice,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.
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Kamion s kamením při čelním střetu zdemoloval osobák, jeho řidič nepřežil
Kvůli vyproštění kamionu byla silnice krátce před půl druhou odpoledne uzavřena v obou směrech. „Dechová zkouška u řidiče vyšla s negativním výsledkem. Jelikož se jedná o cizince, jehož doklady se nachází ve vozidle, které se ještě nepodařilo vyprostit, není nám prozatím známa jeho totožnost,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.
U nehody zasahovali profesionální hasiči z Přelouče a dobrovolní hasiči z Heřmanova Městce. V rámci mezikrajské pomoci dorazila i jednotka hasičů z Čáslavi. „Provedli jsme protipožární opatření a odřezali jsme svodidla, aby bylo možné kamion vyprostit zpátky na komunikaci,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.
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