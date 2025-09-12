Chalupa roky vyčnívala do silnice, po nárazu kamionu ji museli zbourat

  13:06
Tak dlouho vyčnívala do silnice, až na to doplatila. Rekreační chalupu ve Žďárských vrších v Borové na Svitavsku, do které loni naboural kamion, museli zbourat. Demolice byla nakonec nutná, přestože podle policejního šetření hned po nehodě stavení utrpělo jen šrámy na fasádě. Později se však ukázalo, že na budově jsou vážné škody za 400 tisíc korun.

„Nemohu mluvit za vlastníka nemovitosti, ale byl na ni vydán demoliční výměr. Dům je zbourán v souladu s patřičnými vyjádřeními dotčených orgánů,“ řekla ve stručnosti starostka Borové Lenka Tlustá.

Řidič kamionu, který se údajně vyhýbal srnce, přerazil plot a málem skončil v chalupě.
Rekreační chalupa u silnice mezi obcemi Borová a Telecí musela být po loňské nehodě kamionu zbořena. Na snímku je vidět, jak nemovitost zasahovala do komunikace. (9. září 2025)
Rekreační chalupa v Borové na Svitavsku, jak ji zachytila kamera Google Street View ještě v červnu 2024.
Řidič kamionu, který se údajně vyhýbal srnce, přerazil plot a málem skončil v chalupě.
Místo nedaleko Luckého vrchu s úchvatnými výhledy do kraje je známé tím, že řidiči v osadě Blatina museli ve směru od Borové kvůli domu, který historicky zasahoval do silnice, sundat nohu z plynu. V případě, že by jel někdo v protisměru, dvě auta by se na silnici nevešla.

Osudová nehoda se stala loni v půlce listopadu. Kamion tehdy porazil strom, zboural plot a „opřel“ se o dům. Podle jednatřicetiletého řidiče za vše mohla srnka, které se ve zúženém místě vyhýbal.

Škodu na domě policisté tehdy odhadovali na 50 tisíc korun. Na snímcích je vidět, že byla poškozena střecha a po obvodové stěně se táhla dlouhá prasklina.

Řidič kamionu se v zúžení vyhýbal srnce, zboural plot a málem i chalupu

Ani ne po roce však není po chalupě ani památky. „Barák byl celý hnutý. Statik prý rozhodl, že musí jít celý barák k zemi z důvodu bezpečnosti,“ říká Milan, který jel na kole zrovna kolem. „Je to škoda, byla to pěkná chaloupka, jen stála na špatném místě,“ dodal.

Z dat Centra dopravního výzkumu, které eviduje všechny dopravní nehody, vyplývá, že po uzavření vyšetřování se škoda na objektu vyšplhala na 400 tisíc korun a hlavní příčinou nehody bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

Chalupa roky vyčnívala do silnice, po nárazu kamionu ji museli zbourat

Chalupa roky vyčnívala do silnice, po nárazu kamionu ji museli zbourat

