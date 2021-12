Nehoda brzdí provoz na I/35 u Cerekvice, řidič narazil do pilíře mostu

Osmačtyřicetiletého řidiče museli z dodávky pomocí hydraulického zařízení vyprošťovat hasiči.

„Muž utrpěl vážná zranění horní poloviny těla. Připojili jsme ho na umělou plicní ventilaci a transportovali jej na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ řekl mluvčí záchranky Aleš Malý.

Co přesně se stalo, nyní vyšetřují policisté. „Ze zatím nezjištěných příčin narazil řidič volkswagenu do svodidel a následně do pilíře mostu,“ řekla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Škoda je předběžně vyčíslena na půl milionu korun.

Vzhledem k charakteru zranění policisté nemohli provést u 48letého řidiče dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a omamných a psychotropních látek a nařídili odběry krve.