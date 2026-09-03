Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Osmnáctiletý řidič předjížděl kolonu, střet s kamionem ochromil hlavní tah

Autor:
  16:19

Fotogalerie4

Řidič Škody Octavia se při předjíždění kolony střetl u Hrušové s kamionem. (3. září 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Řidičskou kariéru nezahájil zrovna nejlépe osmnáctiletý mladík, který hazardním předjížděním způsobil ve čtvrtek u Vysokého Mýta nehodu. Srážka osobáku s kamionem na Orlickoústecku paralyzovala frekventovaný silniční tah I/35 na téměř celé dopoledne. Stačilo málo a nehoda mohla mít tragické následky.

Nehoda se stala krátce před šestou hodinou ranní před světelnou křižovatkou nedaleko obce Hrušová, v místech, kde zatím končí dálnice D35. Předjíždění je tady od zprovoznění obchvatu Vysokého Mýta prakticky vyloučené. Kromě plné čáry se zde prakticky pořád tvoří kolony aut čekajících na semaforech, které regulují vjezd na dálnici a na starou „pětatřicítku“ do města.

Osmnáctiletý mladík s čerstvým řidičským průkazem na to však ve čtvrtek nehleděl. Projevil velkou dávku hazardu a začal přes plnou čáru v těsné blízkosti křižovatky ve směru od Hrušové předjíždět kolonu vozidel.

„Při předjíždění kolony se nestihl včas zařadit a v protisměru se střetl s nákladním vozidlem,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.

Řidič Škody Octavia se při předjíždění kolony střetl u Hrušové s kamionem. (3. září 2026)
Řidič Škody Octavia se při předjíždění kolony střetl u Hrušové s kamionem. (3. září 2026)
Řidič Škody Octavia se při předjíždění kolony střetl u Hrušové s kamionem. (3. září 2026)
Řidič Škody Octavia se při předjíždění kolony střetl u Hrušové s kamionem. (3. září 2026)
4 fotografie

Osmnáctiletý mladík může mluvit o velkém štěstí, neboť vyvázl jen se zraněními, která ho neohrožovala na životě. „Na místo vyjížděla jedna sanitka záchranářů z Vysokého Mýta. Na místě byl jeden člověk s lehkým zraněním transportován pozemní cestou do nemocnice,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.

S ohledem na zranění mladíka nemohli policisté provést dechovou zkoušku na alkohol, a proto nařídili odběr krve. Řidič kamionu vyvázl z nehody bez zranění. Dechová zkouška u něj byla negativní.

„Další okolnosti nehody včetně toho, kolik aut mladík předjížděl, vyšetřují kolegové,“ dodala Holečková.

Doprava během dopoledne na hlavním tahu z Čech na Moravu zcela zkolabovala. Frekventovaná silnice byla až do osmi hodin uzavřena, poté policisté řídili provoz po celé dopoledne kyvadlově.

Dva lidé zemřeli při střetu auta s náklaďákem u Litomyšle. Provoz obnoven

„U nehody zasahovala profesionální a dobrovolná jednotka hasičů z Vysokého Mýta. Hasiči posypali uniklé kapaliny sorpčním materiálem. Po zaměření místa nehody dopravními policisty jsme provedli uvolnění a zametení jednoho pruhu a jednotky se vrátily na základnu,“ sdělil zastupující mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík.

Silnice I/35 patří v souvislosti s postupující výstavbou dálnice D35 k nejfrekventovanějším a také nejnebezpečnějším tahům v Česku, kde opakovaně dochází k vážným a tragickým dopravním nehodám.

Není to tak dlouho, co u Litomyšle při čelním střetu osobního auta s kamionem zemřel řidič osobáku a jeden ze spolujezdců.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Boj o lavice. Studenti se tlačili před školou ještě za tmy, chtěli ulovit nejlepší místa

Kvůli místům čekali pardubičtí studenti 1. září před školami už od brzkého...

Někteří studenti v Pardubicích 1. září vstávali ještě za tmy, jiní raději skoro ani nespali, aby nepromarnili příležitost vybrat si nejlepší místo k sezení pro nový školní rok. V šest hodin ráno pak...

Opilí a bez helmy. Na Pardubicku se srazily dvě skupiny cyklistů, čtyři utrpěli zranění

Srážku opilých cyklistů řeší policie, tři skončili se zraněním v nemocnici....

Nehodu cyklistů na cyklostezce na Pardubicku, při které sehrál svou roli i alkohol, řeší pardubičtí policisté. Tři zranění skončili v nemocnici. Alkohol v krvi měli nejen účastníci nehody, ale i...

Pardubice - Artis 1:2, nováček slaví první výhru v sezoně, obrat dokonal Labík

Sestřih zápasu
Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu Alberta Labíka.

Oba týmy čekaly na první ligovou výhru. Nakonec se ale v Pardubicích dočkali fotbalisté hostujícího Artisu Brno. Nováček Chance Ligy si v 6. kole poradil s Východočechy poměrem 2:1 poté, co ještě...

Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička obnovila historické centrum

Dominantou obnoveného náměstí Bohuslava Martinů za téměř 50 milionů korun je...

Polička po dvaceti letech završila obnovu historického jádra města výraznou proměnou náměstí Bohuslava Martinů za téměř 50 milionů korun. Veřejné prostranství pod věží kostela sv. Jakuba s kašnou,...

Odlety z Pardubic jsou stále oblíbenější. Letiště míří k rekordnímu počtu cestujících

Na začátku sezony musely cestující k letadlům vozit autobusy, opravovala...

Pardubické letiště míří k rekordu. Po letech, kdy jeho provoz tvrdě zasáhlo uzemnění boeingů i pandemie covidu, se počet cestujících znovu rychle zvyšuje. Vše nasvědčuje tomu, že loňský rekord bude...

Osmnáctiletý řidič předjížděl kolonu, střet s kamionem ochromil hlavní tah

Řidič Škody Octavia se při předjíždění kolony střetl u Hrušové s kamionem. (3....

Řidičskou kariéru nezahájil zrovna nejlépe osmnáctiletý mladík, který hazardním předjížděním způsobil ve čtvrtek u Vysokého Mýta nehodu. Srážka osobáku s kamionem na Orlickoústecku paralyzovala...

3. září 2026  16:19

Sklad Rohlik.cz se na Pardubicku otevře v listopadu, zaměstná 1 500 lidí

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Jeden z největších internetových obchodů s potravinami Rohlik.cz v listopadu otevře nový distribuční sklad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku. Areál o rozloze zhruba 24 tisíc metrů čtverečních...

3. září 2026  15:39

Do voleb v Pardubicích jde devět uskupení. Kampaň už zahájilo ANO i opoziční ODS

Do říjnových komunálních voleb vede kandidátku hnutí ANO v Pardubicích současný...

Stejný čas, jen pár stovek metrů od sebe. Dvě nejúspěšnější strany minulých komunálních voleb v Pardubicích zahájily letošní kampaň. Hnutí ANO by rádo vládlo ve stávající koalici, ODS pozvala na...

3. září 2026  9:03

Může se napravit, věří soud. Mladistvý vrah z Chrudimi dostal 3,5 roku

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

Za vraždu muže, jehož v Chrudimi napadl 10. února jako mladistvý, má jít útočník na tři a půl roku do vězení. Nepodmíněný trest mu ve středu uložil senát pobočky krajského soudu v Pardubicích....

2. září 2026  16:03

Česká Třebová otevřela knihovnu ve skandinávském stylu, láká na zavěšenou síť

V České Třebové se otevřela nová knihovna za téměř 140 milionů korun. (31....

V České Třebové v úterý otevřeli novou knihovnu inspirovanou skandinávským konceptem. Z bývalé svářečské školy za téměř 140 milionů korun vzniklo místo, které nemá sloužit jen čtenářům.

2. září 2026  9:49

Boj o lavice. Studenti se tlačili před školou ještě za tmy, chtěli ulovit nejlepší místa

Kvůli místům čekali pardubičtí studenti 1. září před školami už od brzkého...

Někteří studenti v Pardubicích 1. září vstávali ještě za tmy, jiní raději skoro ani nespali, aby nepromarnili příležitost vybrat si nejlepší místo k sezení pro nový školní rok. V šest hodin ráno pak...

1. září 2026  16:28

Flyery, sekery i vrhání nožů. Výsadkáři z Chrudimi ukázali techniku i tvrdý výcvik

Výsadkáři z Chrudimi ukázali techniku i tvrdý výcvik. Na letiště dorazily...

Seskoky padákem, taktické ukázky, moderní vojenské techniky a třeba taky boj zblízka. To všechno mohli lidé vidět v sobotu v Chrudimi, kde své brány otevřel 43. výsadkový pluk. Akce, která připomněla...

1. září 2026  10:56

Bohužel na čtvrtou. Musíme se z toho rychle vykopat, tvrdí pardubický Neuman

Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po hlavičkovém pokusu...

Po víkendové porážce 1:2 od brněnského Artisu, ligového nováčka, z jeho úst mimo jiné hned čtyřikrát padlo stejné omluvné slovo. „Bohužel se to nepovedlo. Bohužel tam přišla teč. Klukům to bohužel v...

1. září 2026  7:21

Matka má nálepku, otec je hrdina. Na samoživitele se nehledí stejně, říká odbornice

Premium
ilustrační snímek

Levnější nájem výměnou za intimnosti, obavy ze ztráty zaměstnání a počítání každé koruny. Pasti na rodiče samoživitele číhají podle Dany Pavlouskové z Klubu svobodných matek prakticky na každém rohu....

31. srpna 2026  17:30

Mladík ve spodním prádle bloumal nočním městem, prohraná sázka ho pak mrzela

Odložené šaty mladík s pomocí strážníků našel na zastávce, mezitím mu z nich ale někdo ukradl osobní věci.

Na mladíka procházejícího ulicemi Pardubic jen ve spodním prádle upozornila v neděli po půlnoci místní strážníky řidička osobního auta. Hlídce zmateně vysvětloval, že prohrál sázku. Než s pomocí...

31. srpna 2026  13:03

Pardubice si zahrají proti Laviho týmu. Na natáčení Vyšehradu Třy míří tisíce diváků

Snímek z natáčení filmu Vyšehrad Třy

Ve středu se na Stadionu Arnošta Košťála v Pardubicích uskuteční netradiční utkání mezi domácím týmem a filmovým Slavojem Vyšehrad. Stane se tak v rámci natáčení závěrečného dílu trilogie Vyšehrad a...

31. srpna 2026  11:23

Konec ústavů v Pardubickém kraji. Děti i lidé s postižením mají vlastní domácnosti

Novostavba dvojdomku pro děti z dětského domova v Pardubicích (28. srpna 2026)

Éra klasických dětských domovů v regionu končí. Pardubický kraj v červnu slavnostně otevřel nový dvojdomek pro děti v pardubické ulici Ke Tvrzi. Završil tak desetileté úsilí o proměnu pobytové péče....

30. srpna 2026  10:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.