Nehoda se stala krátce před půl devátou večer nedaleko obce Gruna. Přesnou polohu nehody vyslal složkám integrovaného záchranné sboru systém eCall, který v posledních letech významně přispívá k záchraně lidských životů. Na místo nehody vyjeli profesionální hasiči z Moravské Třebové společně s jednotkou dobrovolných hasičů ze Starého Města.
„Řidič osobního vozidla zůstal po střetu s nákladním automobilem zaklíněn uvnitř vozu. Hasiči jej za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostili a po třinácti minutách od příjezdu na místo předali do péče zdravotnické záchranné služby,“ sdělil zastupující mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík.
Na místo vyjela rovněž posádka RZP z Moravské Třebové. „Jednoho pacienta jsme se středně závažným poraněním transportovali na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ řekl mluvčí zdravotnické služby Josef Strašík.
Zasahující hasiči mezitím zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a zlikvidovali únik provozních kapalin z obou poškozených vozidel.
Podle police ke střetu nákladního a osobního auta došlo při předjíždění. „Řidič osobního vozidla Škoda Octavia se při předjíždění střetl s nákladním vozidlem Man. Dechová zkouška u řidičů byla s negativním výsledkem,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Silnice I/35 byla z důvodu vyprošťování nákladního auta otevřena v obou směrech těsně po půlnoci.
Úsek častých nehod už nestačí intenzitě dopravy
Podle policejních statistik v inkriminovaném úseku dochází k vážným i tragickým nehodám poměrně často. Naposledy loni v prosinci při noční nehodě zemřel řidič osobního auta, které se střetlo s kamionem. Za posledních deset let na zdánlivě bezpečném úseku silnice mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí vyhaslo šest lidských životů.
Frekventovaný tah, který intenzitě dopravy přestal stačit už před několika lety, by do pěti let měla nahradit dálnice D35. Výstavba posledních dvou dálničních úseků má začít ve spolupráci státu a soukromého sektoru ještě letos.
