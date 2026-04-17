Řidič auta se při předjíždění střetl s náklaďákem, pomoc zavolal systém eCall

Autor:
  10:17
Hrozivě vypadající nehoda ve čtvrtek večer zastavila provoz na hlavním silničním tahu I/35 na Svitavsku mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. U Gruny se Škoda Octavia srazila při předjíždění s nákladním autem. Záchranné složky přivolal na místo systém eCall. Vážně zraněného řidiče osobního auta převezla sanitka do Fakultní nemocnice v Olomouci.
Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz na silnici I/35. (16. dubna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Nehoda se stala krátce před půl devátou večer nedaleko obce Gruna. Přesnou polohu nehody vyslal složkám integrovaného záchranné sboru systém eCall, který v posledních letech významně přispívá k záchraně lidských životů. Na místo nehody vyjeli profesionální hasiči z Moravské Třebové společně s jednotkou dobrovolných hasičů ze Starého Města.

„Řidič osobního vozidla zůstal po střetu s nákladním automobilem zaklíněn uvnitř vozu. Hasiči jej za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostili a po třinácti minutách od příjezdu na místo předali do péče zdravotnické záchranné služby,“ sdělil zastupující mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík.

Opilý řidič přepůlil octavií při nehodě strom, pomoc přivolal mobilní telefon

Na místo vyjela rovněž posádka RZP z Moravské Třebové. „Jednoho pacienta jsme se středně závažným poraněním transportovali na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ řekl mluvčí zdravotnické služby Josef Strašík.

Zasahující hasiči mezitím zajistili místo nehody, provedli protipožární opatření a zlikvidovali únik provozních kapalin z obou poškozených vozidel.

Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz na silnici I/35. (16. dubna 2026)
Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz na silnici I/35. (16. dubna 2026)
Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz na silnici I/35. (16. dubna 2026)
Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz na silnici I/35. (16. dubna 2026)
Podle police ke střetu nákladního a osobního auta došlo při předjíždění. „Řidič osobního vozidla Škoda Octavia se při předjíždění střetl s nákladním vozidlem Man. Dechová zkouška u řidičů byla s negativním výsledkem,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Silnice I/35 byla z důvodu vyprošťování nákladního auta otevřena v obou směrech těsně po půlnoci.

Úsek častých nehod už nestačí intenzitě dopravy

Podle policejních statistik v inkriminovaném úseku dochází k vážným i tragickým nehodám poměrně často. Naposledy loni v prosinci při noční nehodě zemřel řidič osobního auta, které se střetlo s kamionem. Za posledních deset let na zdánlivě bezpečném úseku silnice mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí vyhaslo šest lidských životů.

Frekventovaný tah, který intenzitě dopravy přestal stačit už před několika lety, by do pěti let měla nahradit dálnice D35. Výstavba posledních dvou dálničních úseků má začít ve spolupráci státu a soukromého sektoru ještě letos.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Bylo dobře vidět, že měl hodně co říct. „Jste to rychle chtěl ukončit,“ obořil se kouč hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd na pardubického mluvčího po dramatickém pátém semifinále, v němž Pražané...

Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají

Fanoušci Sparty vytasili choreo při šestém semifinálovém utkání proti...

Že se při šestém semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi emoce uklidní a příznivci obou klubů začnou fandit výhradně slušně? Mylná představa. Typické chorály zněly brzy z obou...

Lávka nad kolejištěm v České Třebové je kompletní, stanici už řídí počítač

Modernizace českotřebovského uzlu je v plném proudu. Stavbaři ve čtvrtek...

Přestavba železničního uzlu v České Třebové po více než roce trvajících prací získává první kontury. Stavbaři dnes s pomocí těžkotonážního jeřábu usadili poslední díl nové lávky pro pěší, jejíž...

Divoký konec? Mám se všemi dobrý vztah, tvrdí Lurvink. Trousil chce posílit obranu

Abdullahi Tanko z Pardubic v souboji s Louisem Lurvinkem z Olomouce.

Do fotbalové Sigmy přicházel s velkou pompou. A taky za divokých okolností. Švýcarský obránce Loius Lurvink si přestup z Pardubic tak trochu vytrucoval. Když Olomouc projevila zájem, Lurvink se...

16. dubna 2026  14:24

Američanka zadržená v souvislosti s požárem v Pardubicích byla předána do Česka

Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě. (28....

Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s teroristickým útokem v Pardubicích byla ve čtvrtek předána zpět do Česka. O prvotních plánech informoval pardubický soudce Karel Gobernac, uvedla ČTK....

16. dubna 2026,  aktualizováno  14:14

ANALÝZA: Křehká radniční koalice vydržela, pardubická sdružení teď spojí síly

Vítězné hnutí ANO a její lídr Jan Nadrchal společně s Janem Hrabalem a Jiřinou...

Vedení pardubické radnice má od posledních voleb v zastupitelstvu většinu jediného hlasu. Přesto za poslední čtyři roky nemělo žádné větší problémy s vládnutím. Nyní se už chystá pokračování...

16. dubna 2026  11:25

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

15. dubna 2026  21:08

Pardubický letištní terminál se dočkal patra, cestujícím nabídne výhled na ranvej

Pro cestující bylo po osmi letech od otevření nového letištního terminálu v...

Pardubický letištní terminál Jana Kašpara se po osmi letech od svého otevření rozrostl o první patro. Kromě třetí odbavovací brány, občerstvení a většího počtu míst k sezení se cestující dočkali...

15. dubna 2026  13:53

Hrůza, bědují nad dopravou v Hlinsku. Město vymýšlí, jak zabránit kolapsu

Město Hlinsko kvůli místu pro novou okružní křižovatku vykoupilo za necelých...

Nové nákupní centrum, které se má ještě letos otevřít u hlavní výpadovky z Hlinska na Poličku, přiláká na již tak přetíženou silnici první třídy další auta. Město chce dopravní situaci na hlavním...

15. dubna 2026  11:21

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Záměr výstavby multifunkční hokejové arény Pardubice (MHAP) získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu, stojí na úřední desce hejtmanství. Stanovisko je nezbytným podkladem...

14. dubna 2026  15:23

Plán firmy AVE na spalovnu v Rybitví se vážně komplikuje, soud zamítl žalobu

Takto by podle firmy AVE CZ měla vypadat opravená a zmodernizovaná spalovna...

Už je to 20 let, co se společnost AVE CZ snaží získat povolení na stavbu spalovny nebezpečných odpadů nedaleko Pardubic. A po dnešním rozsudku krajského soudu je naplnění plánu vzdálenější, než...

14. dubna 2026  14:40

Všechny agendy pod jednou střechou? Opět se mluví o centralizaci magistrátu

Nedaleko nádraží a v těsné blízkosti pošty. Právě zde by v budoucnu mohla stát...

Agendy pardubické radnice jsou rozstrkané po celém městě. Lidé tak musejí mezi jednotlivými pracovišti pendlovat a není to komfortní pro ně ani pro úředníky. Logicky se tak občas objeví nápad, že by...

14. dubna 2026  10:51

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii

Kapela Mig 21

Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...

14. dubna 2026  9:31

Kaut si odhlásil sociální sítě: Občas se to přehání. A sedmý zápas? Co víc si přát

Pardubický autor gólu Martin Kaut se raduje z trefy do sítě Sparty v šestém...

I když od závěrečné sirény uběhla teprve čtvrthodina, při hodnocení se snažil dívat především dopředu. „Teď už s výsledkem nic neuděláme,“ pravil Martin Kaut smířeně po prohře 2:3 v šestém semifinále...

14. dubna 2026  8:08

