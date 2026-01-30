Nehoda se stala krátce po desáté hodině dopoledne v obci Čenkovice. Podle prvotních informací se řidič snažil vyhnout protijedoucímu autu a se svým vozem porsche narazil do garáže.
„Osobní automobil sjel z komunikace ve snaze vyhnout se protijedoucímu vozidlu a narazil do přilehlé garáže,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Všechny složky IZS u nehody stále zasahují. „Aktuálně mohu potvrdit, že policie v 10:04 obdržela hlášení o dopravní nehodě v Čenkovicích na Orlickoústecku. Na místě zatím stále zasahujeme,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.
Řidič podle mluvčího záchranné služby Josefa Strašíka vyvázl bez závažného zranění. „Na místo jsme vyslali jednu posádku RZP, ta nyní stále ještě zasahuje. Předběžně mohu říct, že se jedná o nehodu s lehkým poraněním,“ řekl Strašík.
Veškeré příčiny a okolnosti nehody dále vyšetřuje policie. Ta bude zjišťovat i výši škody.