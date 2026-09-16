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Řidič ráno převrátil auto na cyklostezku, vyvázl s lehkým zraněním

Autor: ,
  10:06
Auto skončilo na střeše. (16. září 2026)

Auto skončilo na střeše. (16. září 2026) | foto: Hasiči Lázně Bohdaneč

Řidič ráno převrátil auto na cyklostezku, vyvázl s lehkým zraněním. (16. září...
Auto skončilo na střeše. (16. září 2026)
Auto skončilo na střeše. (16. září 2026)
Auto skončilo na střeše. (16. září 2026)
5 fotografií
Nehoda osobního auta v půl sedmé ráno ráno zkomplikovala provoz na silnici od Lázní Bohdaneč k pardubickému Globusu. Havarovaný vůz skončil převrácený na střeše na cyklostezce. Řidič utrpěl lehčí zranění a záchranáři ho převezli do nemocnice. V místě se tvořily kolony, provoz policisté řídili kyvadlově.

V autě cestoval jen řidič středního věku. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Pardubic a dobrovolná jednotka z Lázní Bohdaneč.

„Provedli jsme preventivní opatření, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin. Jednu zraněnou osobu z osobního vozidla jsme předali do péče záchranné službě,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

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Záchranáři řidiče vyšetřili a převezli ho do nemocnice s lehkým zraněním. „Muže jsme po dopravní nehodě ošetřili a následně transportovali pozemní cestou na urgentní oddělení do pardubické nemocnice s lehčím poraněním,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

Podle mluvčího policie Tomáše Duba nebyl řidič pod vlivem alkoholu. Příčiny a okolnosti nehody jsou zatím předmětem policejního vyšetřování.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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