V autě cestoval jen řidič středního věku. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Pardubic a dobrovolná jednotka z Lázní Bohdaneč.
„Provedli jsme preventivní opatření, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin. Jednu zraněnou osobu z osobního vozidla jsme předali do péče záchranné službě,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
|
Auto na střeše i řidič uvězněný ve zničené dodávce. Dvě nehody se staly v rozmezí hodiny
Záchranáři řidiče vyšetřili a převezli ho do nemocnice s lehkým zraněním. „Muže jsme po dopravní nehodě ošetřili a následně transportovali pozemní cestou na urgentní oddělení do pardubické nemocnice s lehčím poraněním,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
Podle mluvčího policie Tomáše Duba nebyl řidič pod vlivem alkoholu. Příčiny a okolnosti nehody jsou zatím předmětem policejního vyšetřování.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz