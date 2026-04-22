Po střetu s dodávkou narazila fabie do stromu, pro zraněné dítě letěl vrtulník

Autor:
  13:29
Srážka osobního auta s dodávkou ráno omezila provoz na silnici I/14 u Dlouhé Třebové na Orlickoústecku. Fabie po střetu narazila do stromu. Záchranáři převezli řidičku škodovky do nemocnice, šestileté dítě museli transportovat letecky. Řidič dodávky vyvázl bez zranění. Příčinu nehody zjišťuje policie.
Fotogalerie2

Auto po srážce u Dlouhé Třebové narazilo do stromu. Řidička skončila v nemocnici, dítě musel transportovat vrtulník. (22. dubna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Nehoda se stala krátce po osmé hodině ráno. Fabii střet s dodávkou odmrštil vpravo mimo silnici a následně narazila do stromu.

Cestovala v ní čtyřicetiletá řidička s šestiletým dítětem, které sedělo na zadním sedadle, oba skončili v nemocnici. Řidič dodávky vyvázl bez zranění.

Auto po srážce u Dlouhé Třebové narazilo do stromu. Řidička skončila v nemocnici, dítě musel transportovat vrtulník. (22. dubna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Z jednoho z havarovaných vozidel hasiči vyprostili dvě osoby, z toho jedno dítě, které následně předali do péče zdravotnické záchranné služby,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

U havarovaných vozidel pak hasiči provedli protipožární opatření a zajistili místo nehody.

„Na místo jsme vyslali dvě záchranářské posádky včetně letecké záchranné služby. Dítě bylo transportováno vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Hradci Králové se středně těžkým zraněním. Dospělou osobu transportovala posádka pozemní cestou na urgentní příjem do Orlickoústecké nemocnice s lehkým poraněním,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

Příčiny a okolnosti nehody jsou dále v šetření policie. „Policisté u obou řidičů provedli dechovou zkoušku ke zjištění alkoholu v dechu. U obou vyšla s negativním výsledkem,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Silnice byla kolem jedenácté hodiny dopoledne průjezdná, policie však apelovala na zvýšenou opatrnost.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.