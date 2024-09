Školák chtěl na kole předjet kolonu, v protisměru se srazil s autem

První nehoda se odehrála krátce po 15. hodině v Horních Libchavách, kde se devítiletá dívka při cestě ze školy snažila přejít silnici v místě, kde není vyznačen přechod pro chodce.

„Podle všeho se školačka rozhlédla pouze do jednoho směru a poté se rozeběhla na druhou stranu. Z druhého směru ale přijíždělo černé osobní vozidlo, jehož řidička už nestihla zareagovat, a došlo ke střetu. Dívka utrpěla zranění, se kterým byla letecky transportovaná do nemocnice,“ řekla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Podle mluvčí záchranky Aleny Kisialy dívka utrpěla zranění dolní poloviny těla vrtulník ji transportoval na traumacentrum Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Policisté u 42leté řidičky provedli dechovou zkoušku na alkohol, s negativním výsledkem.

Druhá nehoda se stala krátce před 17. hodinou v Lanškrouně v Třešňovecké ulici. „Čtrnáctiletý cyklista se snažil předjet před ním stojící kolonu aut a při vybočení do protisměru narazil do protijedoucího osobního auta. Mladík byl se zraněním převezen na ošetření do orlickoústecké nemocnice,“ řekla Kopecká. Dechová zkouška na alkohol byla i tentokrát u 25leté řidičky negativní.

„Těmito případy chceme připomenout, že je začátek školního roku, děti jsou mnohdy myšlenkami ještě na prázdninách a s novými podněty a povinnostmi mohou být roztržité. Konkrétně v těchto případech řidičky takřka neměly možnost zareagovat a střetu zabránit. Věnujme proto malým účastníkům silničního provozu zvýšenou pozornost a očekávejme jejich často nepředvídatelné chování. Znovu apelujeme také na rodiče, aby svým dětem připomněli zásady bezpečného chování nejen v silničním provozu, ale i při pohybu venku,“ dodala Kopecká.