„Všechny složky integrovaného záchranného systému právě zasahují na místě,“ potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská.
„V tuto chvíli zasahuje na místě záchranářská posádka společně s lékařskou posádkou ze Svitav, zároveň jsme k události vyslali i leteckou záchranou službu z Hradce Králové pro jednu zraněnou osobu,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
Profesionální hasiči ze Svitav pomáhají i s řízením dopravy. „Aktuálně na místě nehody spolupracujeme s ostatními záchrannými složkami,“ řekl zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.
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Kolony aut se tvoří jak ze směru od Olomouce, tak od Brna i Lanškrouna a České Třebové. Doprava je zatím řízena kyvadlově.
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