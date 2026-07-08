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Vážná nehoda na Svitavsku. Zasahuje i vrtulník, tvoří se dlouhé kolony

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  12:33

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Nehoda motocyklu a osobního auta u Opatovce. (8. července 2026) | foto: MF DNES

Všechny složky IZS včetně vrtulníku aktuálně zasahují u vážné dopravní nehody osobního auta a motocyklu, ke které došlo ve středu krátce po jedenácté hodině na sjezdu z dálnice D35 u Opatovce na Svitavsku. Tvoří se dlouhé kolony, doprava je řízena kyvadlově.

„Všechny složky integrovaného záchranného systému právě zasahují na místě,“ potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Nehoda motocyklu a osobního auta u Opatovce. (8. července 2026)

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„V tuto chvíli zasahuje na místě záchranářská posádka společně s lékařskou posádkou ze Svitav, zároveň jsme k události vyslali i leteckou záchranou službu z Hradce Králové pro jednu zraněnou osobu,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

Profesionální hasiči ze Svitav pomáhají i s řízením dopravy. „Aktuálně na místě nehody spolupracujeme s ostatními záchrannými složkami,“ řekl zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.

Nepozorný řidič najel na uzavřenou část D35, v plné rychlosti skončil ve výkopu

Kolony aut se tvoří jak ze směru od Olomouce, tak od Brna i Lanškrouna a České Třebové. Doprava je zatím řízena kyvadlově.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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