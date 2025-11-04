Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Autor:
  11:54
Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak krátce po sobě dvě vážné nehody. Od té první ujela, při druhé čelní srážce zůstala na místě zraněná spolu s posádkou z druhého vozu.
Fotogalerie2

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela. (4.listopadu 2025) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Podle dosud zjištěných informací se devětačtyřicetiletá žena v Audi A6 vydala špatným směrem na mimoúrovňové křižovatce u Dašic a kolem 17:40 se na 149. kilometru dálnice směrem na Olomouc pokoušela otočit.

Při manévru se však střetla s vozidlem značky Kia, to však řidičku nezastavilo, a přestože ji ostatní řidiči upozorňovali na nebezpečí, jela dál v protisměru.

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela. (4.listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Vůz audi tak zastavila až druhá čelní srážka s autem BMW, se kterým se řidička srazila po přibližně dalších třech kilometrech, které stihla od první nehody ujet.

Řidička vozu audi i posádka BMW skončily v nemocnici.

„Záchranná služba ošetřila dva pacienty se středně závažným poraněním a jednoho pacienta s poraněním lehkým. Všechny zraněné bylo nutné následně transportovat do pardubické nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

Dvě nehody blokovaly několik hodin D35 na Pardubicku, staly se pět minut po sobě

Případ vyšetřují policisté. „Žádají řidiče, kteří mohli být ohroženi jízdou ženy ve vozidle Audi A6 v protisměru a nebo by mohli poskytnout svědectví, případně záznamy z palubních kamer, aby se přihlásili na dálniční oddělení Městec na tel. 974 572 509 nebo na linku 158,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela

Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...

4. listopadu 2025  11:54

Pardubice chtějí nábřeží, které bude chloubou. Pokud ovšem najdou dost peněz

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. Politici chtějí mít projekty připravené tak, aby v případě volných...

4. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno 

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

Dálnici D11 uzavřel požár návěsu. Řidič zpozoroval kouř a pohotově zareagoval

K rozsáhlému požáru návěsu vyjížděli v pondělí dopoledne hasiči na dálnici D11. Řidič si během jízdy všiml kouře a pokusil se požár sám uhasit. Díky jeho duchapřítomnému odpojení tahače se plameny...

3. listopadu 2025  15:26

Provoz školy v Pardubicích je omezený kvůli požáru bojleru, saze se dostaly všude

Požár v brzkých ranních hodinách zasáhl Základní školu v pardubických Ohrazenicích. Krátce před čtvrtou ráno vzplál bojler v technické místnosti. Saze kvůli otevřeným dveřím stihly postihnout všechny...

3. listopadu 2025  9:14,  aktualizováno 

Poulíček už gratuloval spoluhráči, hvězdou byl ale on. Člověka to nabudí, říká útočník

Začátkem října v utkání na Spartě přišel o zuby a od té doby nastupuje s mřížkou jako dorostenec. Ve stejnou chvíli taky začal postrádat dvorního parťáka z lajny Tomáše Vondráčka a viditelně se herně...

3. listopadu 2025  10:55

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

2. listopadu 2025  9:14

Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól

Pardubičtí fotbalisté při svém vzestupu krok směrem do klidnější vod neudělali. Ve 14. kole Chance ligy nad pražskou Duklu vedli 1:0, ale po přestávce si obránce Bammens vstřelil vlastní gól. Souboj...

1. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:18

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

1. listopadu 2025

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Loudil intimní fotky od školaček, dostal pět let. Vězení se chtěl vyhnout sebevraždou

S pětiletým trestem vězení odešel v pátek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby pro své sexuálně deviantní uspokojení zneužíval desítky nezletilých dívek a...

31. října 2025  18:08

Jeřáb v České Třebové usadil nad kolejištěm část lávky, ozdobí ji lokomotivy

Modernizace železničního uzlu v České Třebové postoupila do další fáze. Nad kolejištěm českotřebovského nádraží se již klene část nové lávky. Na betonové pilíře ocelovou konstrukci o hmotnosti 48 tun...

31. října 2025  13:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.