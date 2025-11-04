Podle dosud zjištěných informací se devětačtyřicetiletá žena v Audi A6 vydala špatným směrem na mimoúrovňové křižovatce u Dašic a kolem 17:40 se na 149. kilometru dálnice směrem na Olomouc pokoušela otočit.
Při manévru se však střetla s vozidlem značky Kia, to však řidičku nezastavilo, a přestože ji ostatní řidiči upozorňovali na nebezpečí, jela dál v protisměru.
Vůz audi tak zastavila až druhá čelní srážka s autem BMW, se kterým se řidička srazila po přibližně dalších třech kilometrech, které stihla od první nehody ujet.
Řidička vozu audi i posádka BMW skončily v nemocnici.
„Záchranná služba ošetřila dva pacienty se středně závažným poraněním a jednoho pacienta s poraněním lehkým. Všechny zraněné bylo nutné následně transportovat do pardubické nemocnice,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
|
Dvě nehody blokovaly několik hodin D35 na Pardubicku, staly se pět minut po sobě
Případ vyšetřují policisté. „Žádají řidiče, kteří mohli být ohroženi jízdou ženy ve vozidle Audi A6 v protisměru a nebo by mohli poskytnout svědectví, případně záznamy z palubních kamer, aby se přihlásili na dálniční oddělení Městec na tel. 974 572 509 nebo na linku 158,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.