Muž na Chrudimsku ujížděl na čtyřkolce policii. Havaroval a zraněním podlehl

Autor: ,
  11:52
V pátek v noci zemřel na Chrudimsku při nehodě řidič čtyřkolky. Policie ho chtěla zkontrolovat, ale on před ní ujížděl. Havaroval a zraněním podlehl. Řekla to policejní mluvčí Markéta Janovská a mluvčí záchranářů Josef Strašík.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Nehodu dostali záchranáři nahlášenou kolem 23:00, stala se v blízkosti obce Kameničky v nepřístupném terénu. Muž, ročník 1969, vjel se čtyřkolkou do lesa, řekl Strašík.

Muže na čtyřkolce chtěla zkontrolovat policejní hlídka, ale ten začal ujíždět. Policisté ho pronásledovali a ujíždějící se čtyřkolkou následně havaroval.

„Je nutné zdůraznit, že v průběhu celé události nedošlo k žádnému kontaktu mezi čtyřkolkou a policejním vozidlem. Policisté bezprostředně po nehodě poskytli zraněnému první pomoc, ale i přes jejich okamžitý zásah muž na místě svým zraněním podlehl,“ uvedla Janovská.

Mluvčí Strašík měl v noci službu a slyšel vše z vysílačky. „Je nutné zmínit, že policie od první chvíle poskytovala první pomoc a resuscitovala našeho pacienta, kdy to bylo v nedostupném terénu,“ řekl Strašík.

K neštěstí jela posádka z Hlinska a letěl tam i vrtulník z Hradce Králové. „I přes veškeré úkony, které jsme na pacientovi provedli, svým zraněním podlehl,“ dodal Strašík.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

28. března 2026  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.