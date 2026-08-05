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Muž na elektrolongboardu spadl do cesty projíždějícímu autu. Letěl pro něj vrtulník

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  14:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZSHK

Vážná nehoda elektrického longboardu a osobního auta zaměstnala v úterý večer záchranáře i policisty v Chrudimi. Muž po pádu utrpěl těžké poranění hlavy a zůstal ležet v bezvědomí. Do královehradecké nemocnice ho musel transportovat vrtulník.

K nehodě došlo krátce po devatenácté hodině. Podle dosavadních informací pětačtyřicetiletý muž jel na elektrickém longboardu po Průmyslové ulici směrem ke křižovatce s ulicí Čáslavská, kde spadl přímo před jedoucí vůz.

„Muž měl údajně z longboardu spadnout a následně došlo ke střetu s vozidlem Porsche, které jelo po ulici Čáslavská směrem na Bylany,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Do boku auta následně narazil i rozjetý longboard, který po mužově pádu pokračoval dál z mírně klesající Průmyslové ulice.

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„Na místo okamžitě vyrazily nejbližší posádky, tedy lékařská a záchranářská z Chrudimi. Muž středního věku zůstal po pádu ležet v bezvědomí a kvůli závažnému poranění hlavy aktivovali záchranáři leteckou záchrannou službu z Hradce Králové. Ta následně pacienta transportovala do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

Test na alkohol mohl být proveden pouze osmapadesátiletému řidiči porsche. „U řidiče osobního vozidla vyšla dechová zkouška s negativním výsledkem. U druhého muže nebylo možné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu alkohol vyloučit. Výsledek přinesou až krevní odběry,“ uvedla Janovská.

Přesné okolnosti a příčiny nehody zůstávají předmětem dalšího policejního vyšetřování.

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