Při čelním střetu dvou aut na Chrudimsku se zranilo osm lidí, včetně dětí

„Zatím mám jen předběžné informace, dopravní policisté zjišťují okolnosti tohoto střetu. Došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel na silnici I/37. Jeden řidič jel od Chrudimi v osobním vozidle značky Citroën. Řidička, která jela v BMW od Trhavé Kamenice, měla zřejmě odbočovat a při tom mělo dojít k střetu,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Lenka Vilímková.

Na místo kromě policistů vyrazili hasiči a záchranáři. Hasiči z automobilů vyprostili pět lidí. Zdravotníci na místo vyslali pět posádek, včetně letecké záchranné služby a lékařské posádky.

„Na místě bylo osm zraněných lidí, z toho dvě děti. Muže středních let jsme letecky transportovali do Fakultní nemocnice Hradec Králové s poraněním horních a dolních končetin. Dalšího muže středních let s obdobným zraněním jsme tam převezli po kolech. Další dva pacienty jsme převezli do pardubické nemocnice a další čtyři do chrudimské nemocnice,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí záchranné služby Aleš Malý.

Hasiči nabouraná auta zajistili proti požáru a úniku provozních kapalin.