Auto po nehodě skončilo v řece, zasahující hasiče potrápil terén i únik oleje

  10:38
Na Chrudimsku v pondělí brzy ráno skončilo po nehodě auto v řece Chrudimce. Hasiči museli povolat potápěče i těžkou techniku, práci jim komplikoval hustý porost u břehu. Z poškozené olejové vany vytekl motorový olej, na místě proto bylo nutné instalovat nornou stěnu. Řidič vyvázl jen s lehkým zraněním.
Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025)

Nehoda se stala v pondělí kolem páté hodiny ráno v Drozdicích na Chrudimsku. Hasiči obdrželi hlášení o potopeném autě v řece Chrudimce. Po příjezdu na místo zjistili, že řidič už ve vozidle není, je při vědomí a mimo ohrožení života. Utrpěl pouze lehké zranění. Poskytli mu proto základní první pomoc a přivolali záchranáře.

Řidič nad ránem usnul a s autem sjel do rybníka, auto pod vodou hledali potápěči

K bezpečnému vytažení vozidla si velitel zásahu vyžádal vyprošťovací automobil a potápěčskou skupinu HZS. Kvůli špatné dostupnosti museli hasiči nejprve vyřezat husté porosty u břehu, aby se k vodě vůbec dostali. Následně se jim podařilo pomocí navijáku cisterny přitáhnout vůz blíže ke břehu.

„Potápěči zajistili a uvázali potopený vůz na hák vyprošťovacího vozidla. To následně auto zdvihlo a vrátilo zpět na pevnou zem. Po vytažení vozu z vody bylo zjištěno, že má proraženou olejovou vanu, a došlo tedy k úniku motorového oleje do řeky. Aby se zabránilo dalšímu šíření ropných látek po proudu, byla preventivně instalována norná stěna,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík.

Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025)
Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025)
Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025)
Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025)
Norná stěna zůstala na místě a hasiči ji pravidelně kontrolovali, aby mohli průběžně odstraňovat případně zachycené ropné látky.

18. listopadu 2025  10:38

