Srážka u tunelu Hřebeč zablokovala frekventovanou silnici, jeden zraněný

  14:28
Ve čtvrtek ráno zasahovaly všechny záchranné složky u dopravní nehody na silnici I/35 poblíž tunelu Hřebeč na Svitavsku. Po střetu dvou kamionů a osobního auta se zranil jeden člověk. Vytížená silnice byla na několik hodin zcela uzavřena. Úsek je dlouhodobě považován za jeden z nejrizikovějších v regionu.
Nehoda tří vozidel zablokovala na několik hodin silnici I/35 u obce Koclířov na Svitavsku. Úsek u tunelu Hřebeč je považován dlouhodobě za rizikový. (21. srpna 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Nehoda se stala krátce po 7:30 u obce Koclířov na Svitavsku. Na místo vyjížděli profesionální hasiči ze Svitav a Moravské Třebové. Podle dostupných informací utrpěl při nehodě zranění jeden člověk, kterého si převzala do péče zdravotnická záchranná služba.

„Přijali jsme oznámení o nehodě osobního automobilu se zraněním. Jednu osobu jsme ošetřili na místě a s lehkým zraněním jsme ji transportovali do Svitavské nemocnice na chirurgickou ambulanci. Řidiči nákladních automobilů se obešli bez zranění,“ řekl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík.

Při střetu čtyř aut se zranili dva lidé, tah z Čech na Moravu stál několik hodin

„Hasiči provedli protipožární opatření, zajistili havarovaná vozidla proti úniku provozních kapalin a spolupracovali s odtahovou službou při naložení havarovaného osobního vozu,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

U řidičů provedli policisté dechovou zkoušku, která byla u všech tří s negativním výsledkem.

Projeli jsme silnici smrti u tunelu Hřebeč, přerušovaná čára je i v zatáčkách

„Po dobu šetření byla silnice zcela uzavřena a doprava byla vedena po objízdné trase přes obec Koclířov. Po desáté hodině se podařilo odklidit následky nehody, policisté ukončili šetření na místě a provoz byl plně obnoven. Příčiny a okolnosti nehody jsou nyní předmětem dalšího vyšetřování,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.

Silnice I/35 patří k nejfrekventovanějším tahům v regionu. Úsek u Hřebečského tunelu je podle statistik ŘSD považován za jeden z nejrizikovějších. Kvůli hustému provozu a vysokému počtu dopravních nehod se mu často přezdívá úsek smrti.

