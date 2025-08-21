Nehoda se stala krátce po 7:30 u obce Koclířov na Svitavsku. Na místo vyjížděli profesionální hasiči ze Svitav a Moravské Třebové. Podle dostupných informací utrpěl při nehodě zranění jeden člověk, kterého si převzala do péče zdravotnická záchranná služba.
„Přijali jsme oznámení o nehodě osobního automobilu se zraněním. Jednu osobu jsme ošetřili na místě a s lehkým zraněním jsme ji transportovali do Svitavské nemocnice na chirurgickou ambulanci. Řidiči nákladních automobilů se obešli bez zranění,“ řekl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík.
|
Při střetu čtyř aut se zranili dva lidé, tah z Čech na Moravu stál několik hodin
„Hasiči provedli protipožární opatření, zajistili havarovaná vozidla proti úniku provozních kapalin a spolupracovali s odtahovou službou při naložení havarovaného osobního vozu,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.
U řidičů provedli policisté dechovou zkoušku, která byla u všech tří s negativním výsledkem.
|
Projeli jsme silnici smrti u tunelu Hřebeč, přerušovaná čára je i v zatáčkách
„Po dobu šetření byla silnice zcela uzavřena a doprava byla vedena po objízdné trase přes obec Koclířov. Po desáté hodině se podařilo odklidit následky nehody, policisté ukončili šetření na místě a provoz byl plně obnoven. Příčiny a okolnosti nehody jsou nyní předmětem dalšího vyšetřování,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.
Silnice I/35 patří k nejfrekventovanějším tahům v regionu. Úsek u Hřebečského tunelu je podle statistik ŘSD považován za jeden z nejrizikovějších. Kvůli hustému provozu a vysokému počtu dopravních nehod se mu často přezdívá úsek smrti.