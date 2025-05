Nehoda se stala krátce před 10. hodinou. Řidič těžkého tahače v členitém horském terénu si v prudké zatáčce dostatečně nenadjel a skončil s převáženým těžkým nákladním autem na boku v příkopu. Nehoda se obešla bez zranění.

„Policisté na silnici I/43 vyjížděli k dopravní nehodě nákladního vozidla, které na vleku převáželo jiný nákladní vůz. Osmačtyřicetiletý řidič při průjezdu zatáčkou v nízké rychlosti najel na krajnici, v důsledku čehož se přepravované vozidlo převrátilo a spadlo z vleku,“ řekla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Dechová zkouška vyloučila, že by šofér požil alkohol.

Na místo vyjeli profesionální hasiči z Lanškrouna. „Museli jsme co nejrychleji zajistit unikající provozní náplně, které se začaly vsakovat do zeminy a tekly po betonovém žlabu. Ihned jsme tedy položili plovoucí sorbent a sorpční hady do betonového žlabu u silnice,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. O události dostal informaci i odbor životního prostředí.

Silnice byla téměř dvě hodiny uzavřena. Zprůjezdnit se ji podařilo až krátce před polednem. Na místo zamířil vyprošťovací speciál k vyproštění převráceného nákladního automobilu. „Silnice by měla být plně zprůjezdněna zhruba za hodinu,“ řekla Kopecká ve dvě hodiny odpoledne.

K havárii došlo na silnici, přes kterou vede velká objízdná trasa kvůli kompletní uzavírce silnice I/35 u Mohelnice.

O úplné uzavírce rozhodl odbor dopravy na krajském úřadě v Olomouci. Ustanovení objízdné trasy pro všechna auta přes Štíty a Lanškroun obhajoval větší bezpečností.

Šéf ŘSD: 70 kilometrů dlouhá objížďka je špatně

Policie ČR @PolicieCZ Pardubický kraj - V souvislosti s uzavírkou sil. I/35 u Mohelnice žádáme řidiče nákladních vozidel, aby respektovali dopr. značení na objížďkách. V důsledku nerespektování zákazových značek dochází v dotčených obcích k nárůstu dopravní zátěže a k dopravním komplikacím.#policiepak https://t.co/Q24Siy8uYm oblíbit odpovědět

S názorem úřadu však nesouhlasí šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. „Myslím si, že objízdná trasa je šíleně dlouhá. Provoz šel podle mého názoru zachovat kyvadlově i za cenu delších kolon. Zakázku jsme měli vysoutěženou tak, že přes den by provoz v místě omezení regulovali pracovníci stavby, přes noc měla být na staveništi dynamická světla. Převádět dopravu 70 kilometrů mi přijde jako ne úplné dobré rozhodnutí,“ řekl Mátl.

ŘSD požádalo firmu Strabag, která tuto zakázku vysoutěžila, o maximální urychlení stavby. „Požadovali jsme 42 dnů při realizaci po polovinách. Když mají teď uzavírku plnohodnotnou, je reálné, že práce budou zkrácené o 10 až 12 dnů. Máme to přislíbené,“ dodal Mátl s tím, že státní podnik průběh prací pečlivě sleduje a vyhodnocuje.

Silničáři opravu ani ne kilometr dlouhé silnice využilo k opravě výtluků, svodidel a dopravního značení.