Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

David Půlpán
  9:14
Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice dovedla plynovod.
V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)

V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)
V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26. 10....
V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)
V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)
13 fotografií

Nejdříve to byly sjezdovky a lanovka, pak se na hřebeni nad Dolní Moravou objevila monumentální Stezka v oblacích, následovala tříkilometrová horská bobová dráha. Před třemi roky resort Dolní Morava otevřel visutý most Sky Bridge 721 a příští rok přidá wellness.

„Návštěvníci se tu ocitnou v prostoru velkém jako tři sportovní haly, přesto dokonale zasazeném do svahu vedle Wellness hotelu Vista,“ uvedl marketingový manažer horského resortu Karel Keklak. Nové zařízení by se podle něj mělo otevřít na jaře 2026. Výši investice společnost nesdělila.

V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)
V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)
V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26. 10. 2025)
V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26.10.2025)
13 fotografií

Společnost Sněžník svůj plán na vybudování velkého relaxačního centra oznámila už v minulém desetiletí. Tehdy uzavřela s obcí Dolní Morava dohodu, na jejímž základě zastupitelé změnili územní plán, a firma developera Jiřího Rulíška tak může svůj resort neustále rozšiřovat.

Turisty na jeden den nechce resort ani obec

Smyslem dohody je přitáhnout návštěvníky na řadu dní na úkor jednodenních turistů. K tomu je však třeba, aby v zimě nechyběl lyžařům sníh a také aby byl program pro návštěvníky mimo sezonu, nebo když je venku ošklivě. Wellness v tom má sehrát klíčovou úlohu.

„Více lůžek, wellness, zasněžování a plynofikace. Toto se musí spojit dohromady,“ popsal plán firmy Rulíšek v minulosti.

Nové zařízení Melori aqua & spa je propojeno krčkem s hotelem Vista, ale určeno je jak ubytovaným hostům, tak veřejnosti. Stavba je před dokončením. „Jsou již nainstalované veškeré technologie, které v tuto chvíli dolaďujeme. Dále probíhá dokončování zpracování a instalace finálních povrchů a pomalu se pouštíme do úpravy venkovních ploch,“ uvedl Keklak. Resort už nabírá nové lidi od recepční přes kuchaře, plavčíka po saunéra.

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Areál s rozlohou tři čtvrtě hektaru nabídne lidem vnitřní i venkovní relaxační bazény, dětský tematický spray park s tobogany, saunový svět doplněný uvnitř i venku s ochlazovacím jezerem a vodopády. Samotná vodní část zaujímá přes 550 metrů čtverečních a její součástí je i výplavový bazén a venkovní bazén s výhledem na hřebeny.

Resort uvádí, že díky moderní technologii se podařilo spotřebu vody snížit na minimum. Až 80 procent se po vyčištění vrací do oběhu.

Letos společnost Sněžník mimo jiné otevřela novou ubytovnu pro zaměstnance, rozšířila Mamutíkův vodní park o další atrakce a v Trail Parku představila nové skoky v délce 7 až 12 metrů.

Ani výstavbou wellness investiční apetit firmy Sněžník nekončí. Hned vedle hotelu Vista chce postavit další hotel, na místě parkoviště U Slona parkovací dům. A stále se snaží přesvědčit úřady, aby povolily stavbu nové lanovky, která by propojila areál U Slona s chatou Slaměnka. Když na třetí pokus společnost Sněžník uspěla u krajského úřadu, plány nakonec letos shodilo ministerstvo životního prostředí, které vyhovělo námitkám ochránců přírody a rozhodnutí kraje zrušilo.

V květnu 2022 se na Dolní Moravě otevřela v té době nejdelší visutá lávka na světě:

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Z dominanty Pardubic mizí lešení. Zelená brána je teď světlejší než dříve

Pardubice mají alespoň částečně zpět svou dominantu. Dělníci sundali lešení z vrchní části Zelené brány a ta odhalila svou novou světlejší podobu. Práce vyjdou na 39 milionů korun.

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

2. listopadu 2025  9:14

Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól

Pardubičtí fotbalisté při svém vzestupu krok směrem do klidnější vod neudělali. Ve 14. kole Chance ligy nad pražskou Duklu vedli 1:0, ale po přestávce si obránce Bammens vstřelil vlastní gól. Souboj...

1. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:18

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

1. listopadu 2025

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Loudil intimní fotky od školaček, dostal pět let. Vězení se chtěl vyhnout sebevraždou

S pětiletým trestem vězení odešel v pátek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby pro své sexuálně deviantní uspokojení zneužíval desítky nezletilých dívek a...

31. října 2025  18:08

Jeřáb v České Třebové usadil nad kolejištěm část lávky, ozdobí ji lokomotivy

Modernizace železničního uzlu v České Třebové postoupila do další fáze. Nad kolejištěm českotřebovského nádraží se již klene část nové lávky. Na betonové pilíře ocelovou konstrukci o hmotnosti 48 tun...

31. října 2025  13:56

Odbahněný rekreační rybník Rosnička čeká na vodu, přítok je od jara suchý

Na rybníku Rosnička ve Svitavách by se v létě měla rozjet koupací sezona. Podmínkou ale je, že se do té doby naplní vodou. Jisté to však není. Hlavní přítok z prameniště řeky Svitavy je od jara...

31. října 2025  10:59

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

31. října 2025  7:52

Česká reprezentace bude silná, věří pořadatelé šampionátu v jízdě na psím spřežení

Pořadatelé mistrovství světa v individuálním mushingu, tedy v jízdě nebo běhu se psem, věří v silnou českou reprezentaci. Řekli to ve čtvrtek na tiskové konferenci v Tyršově domě na pražské Malé...

30. října 2025

Z dominanty Pardubic mizí lešení. Zelená brána je teď světlejší než dříve

Pardubice mají alespoň částečně zpět svou dominantu. Dělníci sundali lešení z vrchní části Zelené brány a ta odhalila svou novou světlejší podobu. Práce vyjdou na 39 milionů korun.

30. října 2025  10:41

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:24

Poslední mistr svého řemesla v Česku. Fajfky z Proseče pronikly i do Hollywoodu

Premium

Fajfkař Stanislav Baťa z Proseče je posledním mistrem svého řemesla v Česku. Navazuje na rodinnou tradici a v malé dílně klasickým způsobem vyrábí fajfky, které se dostaly i do hollywoodského filmu....

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.