Z radnice Senát a úředníci v rolích novinářů. Je to vlastně pardubický film, říká režisér

Běžně sem lidé chodí vyřizovat úřednické záležitosti v předchozích týdnech se ale pardubická historická radnice na Pernštýnském náměstí proměnila ve Senát, kde právě probíhá tisková konference. Kabely na zemi, obří odrazné desky, filmová světla, kamery a desítky lidí z filmového štábu. Režisér Miroslav Ondruš zde natáčel novou vztahovou komedii Blešák, v níž se Pardubice objeví nejednou.
„Tiše, zvuk! Zvuk jede. 28c/3 poprvé – akce!“ ozývalo se na magistrátu. Zvuk klapky a pokyny režiséra utišil veškerý hluk a šum. Za stolem s mikrofony sedí Jiří Vyorálek a Pavel Batěk v roli sebevědomých politiků. Zatímco před nimi se nachází dav novinářů s fotoaparáty a diktafony. Málokoho by napadlo, že řadu z nich ztvárňují skuteční zaměstnanci pardubického magistrátu.
„Běžně děláme na sociálním odboru. Dovedla nás sem asi zvědavost podívat se, jak to funguje, a vidět to z druhé strany než z televize. Zažít něco nového, vyzkoušet si to a vystoupit z komfortní zóny.“
zaměstnankyně magistrátu, které byly součástí komparzu
Přibližte nám film, který tu dnes vzniká. O čem Blešák vlastně bude?
Je to romantická, vztahová komedie o několika párech. Jedna z hlavních hrdinek dostane nabídku na dědictví, ale s podmínkou, aby se rozvedla. V celém filmu tak vlastně otevíráme otázku, jakou cenu má manželství a jakou hodnotu mají vztahy.
Proč padla volba právě na Pardubice a zdejší historickou radnici?
Už dříve jsem tady dělal obhlídky pro film 6 gramů, ale to nevyšlo. Ale Pardubice se mi strašně líbily. Mají hodně lokací typu Staré Město, Automatické mlýny, hezká radnice. Hrozně mě to sem táhlo a jsem moc rád, že to tady vyšlo, protože se nám tady točí krásně. Jsou tady hrozně fajn lidi a jsme tady moc spokojení.
Film Blešák
Blešák je vztahová komedie o dvou manželských párech, krizích, nevěře, penězích a druhých šancích.
„Jsem rád, že si filmaři pro svůj projekt vybrali také Pardubice a naši historickou radnici. Filmové natáčení je příležitostí ukázat naše město novému publiku a představit prostory, ve kterých pracujeme, novým neotřelým způsobem,“ říká primátor Pardubic Jan Nadrchal.
Město Pardubice vznik filmu podpořilo také finanční dotací ve výši přibližně 121 100 korun z Programu podpory cestovního ruchu. Premiéra v kinech je plánována na 29. července 2027.
My jsme právě byli součástí krátkého natáčení. Kolik času zabere příprava pár vteřin, které pak divák uvidí na plátně?
To záleží podle scény. Některé scény se dělaly půl dne, jiné jsou rychlejší. Zrovna tahle scéna trvala asi hodinu a půl, ale ve finále to bude nějakých pět vteřin.
Jaké scény dneska ještě máte v plánu natáčet?
My tady na radnici hrajeme Senát, točíme v kancelářích i na chodbách, kde hrají Jiří Vyorálek a Pavel Batěk. Celou radnici jsme zvolili jako pražský motiv, protože je moc hezká a vizuálně vypadá podobně jako chodby nebo místa v Praze na Starém Městě.
Máte v Pardubicích nějakou svou oblíbenou scénu nebo lokaci, na kterou se obzvlášť těšíte?
Je jich tam více, samozřejmě některé jsme ještě nenatočili. Ale bylo fajn točit na střeše Automatických mlýnů. Máme i krásnou lokaci domu, kde bydlí postavy Kláry Issové a Martina Myšičky. V centru Pardubic se mi líbí na náměstí a všechny kavárny. Do Café Bajer se taky těším. Je tady hodně míst, které se mi líbí a kde budeme ještě točit.
|
Lavi pod tlakem Pardubic. Jak se na bouřícím stadionu natáčel Vyšehrad Třy
V jakých městech kromě Pardubic natáčíte?
My jsme vlastně skoro jenom v Pardubicích. Z 22 natáčecích dnů jsme jich 19 strávíme právě tady. Je to vlastně pardubický film.
A kdy se na film můžou diváci těšit?
Pokud se nic nezmění, premiéra v kinech je plánovaná na konec července 2027.