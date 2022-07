Film Ležáky musí dopadnout dobře, jinak bude ostuda, říká režisér Magnusek

Režisér Tomáš Magnusek má natočené první filmové záběry nového snímku Ležáky. První obrazy nemohly vzniknout jinde než ve vypálené obci. „Chtěli jsme, aby první filmová klapka padla na den přesně po 80 letech, kdy nacisté osadu vypálili,“ říká režisér.

Na filmu spolupracuje s Milošem Pilařem, který v roce 2010 natočil na stejné téma dokumentární drama Ležáky 42. Před kamerou se ve filmu jako mlynář Švanda objeví Viktor Dvořák, který se stal představitelem titulní role ve filmu Havel, či Bára Jánová jako jeho žena. Nabídku k natáčení přijal také Martin Dejdar, Karel Heřmánek ml., Ladislav Ondřej, Peter Pecha, Marie Ludvíková, Miroslav Novotný či Karel Hábl.

V Ležákách máte za sebou první natáčecí den. Jak jste spokojený?

Padlo prvních pár klapek, ale spokojený jsem opravdu moc. Všichni byli úžasní. Zvláštní poklonu musím vyseknout Karlu Háblovi, nejobsazovanějšímu českému herci, jemuž je 86 let. Bylo to prostě boží.

Padla první klapka, ovšem posledních záběrů z připravovaného filmu. Můžete prozradit víc?

Nemůžu říct nic bližšího k postavám, ale točili jsme člověka, který má k Ležákům hodně blízko. Jako starý kmet úplně poprvé přijíždí na místo tragických událostí. Je to pro něj najednou životně důležité místo, což zjišťuje na sklonku života.

V jakém poměru budete v novém filmu vycházet z faktů a kolik z toho bude autorská licence?

Ze sta procent budeme vycházet z reálných událostí. Scénář napsal Miloš Pilař, který natočil Ležáky 42, a ten by si do toho nenechal kecat. Všechno musí sednout do posledního puntíku. Je na to hodně háklivý, všechno musí být pravda.

Je to váš největší projekt?

Rozhodně. Výroba jde do desítek milionů korun. Na film vybíráme jako na Národní divadlo. Daří se to i díky komerční sérii Bastardi, z jejichž výnosů se dá takový film zaplatit. Podporují nás nejen kraje, ale i normální lidi, což je nejhezčí.

Neřekl vám někdo z vašeho okolí, že jste si vzal přece jen velké sousto? Chcete znovu natáčet atentát na Reinharda Heydricha i boj parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje...

Všichni mi to říkají a mají pravdu. Ale tím, že mám kolem sebe ty nejlepší lidi, kterým věřím, ať už jde o nejlepší kameru nebo efekty, tak do toho jdu. Co vám můžu říct, že je to zřejmě na nějakou dobu určitě můj poslední projekt. Bastardi 4 jdou ven na konci roku, s kolegyněmi Kateřinou Hyršlovou, Gabrielou Sittovou a Nikolou Krejčovou děláme na velkém seriálu Společně sami.

Poté už dál nic neplánujete?

Opravdu jsem toho natočil dost. Od menších hovadin až po ty větší. Ležáky jsou úplně jiná parketa. Proto k nim přistupuju se vší zodpovědností a plnou vážností. Film musí dopadnout dobře, nebo to bude ostuda. Jedna nejmenovaná filmová kritička mi jednou řekla, že s mým renomé můžu jen překvapit.

Jak máte rozvržené natáčení?

S natáčením pro letošek končíme. Příští rok budeme točit jako o život. V lednu to bude obraz z roku 1864, kdy v Ležákách došlo k události, která ovlivnila osud osady. Jde sice o pověst, ale zakládá se na pravdě. V létě chceme točit v Ležákách, kde na základech původních domů postavíme několik jejich replik.

Kdy se diváci dočkají filmu v kinech?

Termín premiéry v tuto chvíli nedokážu říct. Rok 2023 bereme jako natáčecí, rok 2024 jako střihací. Budu rád, když film dokončíme ve stejném roce na mé čtyřicátiny.