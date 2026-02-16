Násilná smrt muže na Orlickoústecku. Policie zadržela podezřelého

Autor: ,
  8:57
Násilnou smrt muže v Žamberku na Orlickoústecku vyšetřuje policie už od sobotního večera. Podezřelého zadržela přímo na místě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Od včerejších podvečerních hodin vyšetřujeme násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě a v tuto chvíli s ním probíhají úkony trestního řízení. Více informací sdělíme zítra,“ uvedla v neděli večer na síti X policejní mluvčí Markéta Janovská.

Minulý týden kriminalisté také začali vyšetřovat úterní napadení člověka v Chrudimi, které skončilo úmrtím napadeného v nemocnici. Útočník i oběť se znali, útok se stal v bytě, podezřelého policie na místě zadržela. Kvůli věku jedné z osob k případu kvalifikovanému jako vražda nechce poskytovat žádné další informace.

Vražda v Chrudimi. Po potyčce v bytě zůstal zraněný muž, zemřel v nemocnici

Policisté v regionu loni vyšetřovali pět vražd, o tři méně než v roce 2024, všechny se podařilo objasnit. Čtyři vraždy byly motivovány osobními vztahy. Jeden případ policie vyhodnotila jako vraždu na objednávku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kolem nové haly v Pardubicích panuje mnoho nejasností. Ve hře jsou stamiliony

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Pardubice udělaly nevratný a k soukromému investorovi vstřícný krok: před časem schválily změnu územního plánu na okraji města v lokalitě Nová Cihelna, kde má vyrůst nová multifunkční hokejová hala a...

Je moc velký. Výstavbu areálu s hotelem a bazénem developerovi zamítly úřady

Na pardubické Cihelně vzniká nový tenisový areál. Developer chtěl vedle...

Plány na výstavbu hotelu s wellness a bazénem, nového parkoviště či velké sportovní haly u pardubického zdymadla padly. Magistrát stavbu, kterou připravoval podnikatel Milan Kušta, nepřipustil kvůli...

Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu...

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s takzvanou rychlodráhou. Stavba propojí další městské části s nemocnicí. Půjde o značně složitý projekt, ale má velký smysl.

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

Násilná smrt muže na Orlickoústecku. Policie zadržela podezřelého

Ilustrační snímek

Násilnou smrt muže v Žamberku na Orlickoústecku vyšetřuje policie už od sobotního večera. Podezřelého zadržela přímo na místě.

16. února 2026  8:57

Dva góly z rohu? Bude ostré vysvětlování, zlobil se pardubický kouč Trousil

Pardubický trenér Jan Trousil během utkání proti Slavii

Pardubičtí fotbalisté v první půli Jablonec přehrávali, nebyli však důslední v zakončení a nakonec se všechno obrátilo proti nim. Po dvou nezvládnutých rohových kopech prohráli v domácím utkání 22....

15. února 2026  17:01

Show, skauti i budoucí hvězdy NBA. Aréna uvidí adepty mistrovství světa juniorů

Český basketbalista Tomáš Satoranský v duelu s Bosnou a Hercegovinou

V červnu příštího roku se v Pardubicích bude konat ostře sledované mistrovství světa basketbalistů do 19 let. Z globálního hlediska Pardubice větší sportovní akci ještě neviděly.

15. února 2026  8:13

Oberou opět favorita? Musíme do toho jít po hlavě, burcuje Vecheta před Jabloncem

Radost pardubického Filipa Vechety (vlevo) během utkání proti Slavii

Domácí kola v úvodu jarní části první ligy nejsou pro Filipa Vechetu a jeho fotbalové parťáky nějakou selankou. Entrée do druhé půlky sezony proti mistrovské Slavii, jasnému lídru tabulky, Pardubice...

15. února 2026  7:35

Šimek si vydřel místo v sestavě Pardubic: Vyvíjel jsem se, šanci nechci pustit

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Není to tak dávno, co musel „kousat“ druholigová hostování v Prostějově a sousední Chrudimi. Jeho místo v kádru účastníka nejvyšší soutěže z Pardubic bylo jeden čas tak trochu v nedohlednu, v...

15. února 2026

Basketbalisté Pardubic dál válí. Jasnou výhru proti Ostravě režíroval Bryant

Joe Bryant z Pardubic (vpravo) vede míč v utkání basketbalové ligy s Ostravou.

Rozjetí basketbalisté Pardubic smetli v 5. kole ligové nadstavby Ostravu 109:72. V souboji druhého s posledním týmem skupiny A1 prohrávali jen v úvodu, pak Joe Bryant trojkou vyrovnal na 5:5 a v...

14. února 2026  21:09

Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé

ilustrační snímek

Obce vlastnící Vodovody a kanalizace Chrudim se rozhodly, že si koupí provozní firmu, kterou z 95 procent vlastní rakouská Energie AG. Chtějí tak do roku 2030 ukončit provozování vodovodů zahraničním...

14. února 2026  8:41

Širší silnice? Ne. Spolek hájí kulturní krajinu s alejemi, starostové zuří

Silnice z Jedlové přes Bystré až na hranici kraje zatím zůstává rozbitá. (3....

Pardubický kraj vzdal plán na modernizaci silnice na Poličsku kvůli námitkám ekologického spolku, který je proti kácení stromů. Jde podle něj o plýtvání finančními prostředky a nevratnou devastaci...

13. února 2026  15:40

Po osmi letech opět ve finále poháru. Museli jsme ukázat sílu, těší Pardubice

Josef Potoček (v modrém) z Ústí a Jakub Tůma z Pardubic bojují o míč.

Poprvé od roku 2018 budou mít v Českém poháru možnost porvat se o trofej. Tehdy pardubičtí basketbalisté ve finále podlehli hegemonu z Nymburka, kterého letos mohou v bitvě o zlato klidně znovu...

13. února 2026  13:57

Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu...

13. února 2026  13:03

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Třetina lidí umírá v nemocnicích. Kraj chce počty snížit, posílí paliativní péči

Ilustrační foto.

Záchranná služba v Pardubickém kraji opakovaně jezdí k nemocným v terminálním stadiu, kterým už moderní medicína nedokáže výrazně pomoci. Převáží je do nemocnice, přestože to nemá smysl. Zdravotnický...

13. února 2026  10:10

Godwin další trest od disciplinární komise nedostane, vyloučen byl chybně

Emmanuel Godwin na pardubickém tréninku

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nebude trestat pardubického Emmanuela Godwina za červenou kartu. Podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR byl obránce v úvodu nedělního utkání 21....

12. února 2026  16:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.