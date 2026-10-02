Incident se odehrál v pondělí na svátek sv. Václava krátce po půl čtvrté odpoledne. Osmapadesátiletý muž seděl se svou rodinou na venkovní zahrádce jedné z restaurací ve Chvaleticích. Muž, který zrovna procházel kolem, začal nejprve bezdůvodně staršího muže napadat slovně. Konflikt nakonec přešel do fyzického útoku.
„Pětačtyřicetiletý muž zaútočil nožem na druhého a způsobil mu několik bodných ran na končetinách. Způsobená zranění si vyžádala převoz do nemocnice a následnou hospitalizaci,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Útočník se dal po incidentu na útěk. Policisté ho do hodiny zadrželi. Skončil ve vazbě.
Na místo okamžitě vyrazila lékařská posádka ze Starých Čívic a záchranáři z Přelouče. „Pacient byl transportován pozemní cestou do pardubické krajské nemocnice na urgentní příjem. Pacient byl poraněn, nejednalo se však o život ohrožující kritická poranění. Vzhledem ke stavu pacienta tedy nebyl nutný doprovod lékaře do zdravotnického zařízení,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
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Policie útočníka obvinila z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Soud ho ve čtvrtek poslal do vazby.
„V případě pravomocného odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let,“ dodala Holečková.