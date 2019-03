Muž kopl před hypermarketem jiného do hlavy, policie prosí o svědectví

Celý incident začal u samoobslužných pokladen v hypermarketu, kde výtržníka chtěla zkontrolovat ochranka.

Agresor na to měl však jiný názor a začal na ostrahu obchodního domu útočit. A nepolevil ani venku. Svou roli sehrál i alkohol, policisté muži naměřili v dechu dvě promile.



Policisté teď hledají svědky napadení, které se stalo na Valentýna kolem 19 hodiny a po kterém byl jeden z mužů nakonec převezen záchrankou do nemocnice.

„Vzhledem k tomu, že incidentu mělo přihlížet více lidí, rádi bychom požádali svědky, aby se neprodleně přihlásili na linku 158. Velice by nám pomohlo i to, kdyby někdo z přihlížejících měl potyčku nahranou na mobilním telefonu,“ řekla krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.

Útok muže pardubická policie vyšetřuje jako podezření z přečinu výtržnictví.

Policisté také k celému incidentu zveřejnili videozáznam, ovšem bez zvuku.

„Video jsme z taktických důvodů neopatřili zvukem, abychom neovlivňovali svědky, kteří byli na místě. Pokud by video viděli kompletní, už by to ze strany svědků nebyla autentická výpověď, kterou nyní v rámci vyšetřování potřebujeme,“ vysvětlila Markéta Janovská.