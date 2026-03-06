Nečekané rozuzlení případu pořezané ženy v Chrudimi. Nestalo se to, řekla policie

  10:22
Policisté se od konce ledna zabývali případem napadení ženy v Chrudimi. Neznámý muž jí podle její výpovědi poblíž autobusového nádraží způsobil řezné poranění, protože mu odmítla dát cigaretu. Podle policie však vyšetřování ukázalo, že se žádný trestný čin ani přestupek nestal.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Napadení se údajně odehrálo v úterý 27. ledna krátce před sedmou hodinou večer. Šestačtyřicetiletá žena policii ohlásila, že ji oslovil neznámý muž s žádostí o cigaretu. Poté, co mu žena odmítla vyhovět, pořezal ji a zmizel. Čím ženu pořezal, dříve policie neuvedla. Napadená žena nadýchala téměř dvě promile a s povrchovým řezným poraněním skončila v nemocnici.

Policisté se případem intenzivně zabývali a po neznámém muži pátrali. S žádostí o pomoc se obrátili i na veřejnost. Všechny prověřované okolnosti je však nakonec dovedly ke zjištění, že se žádný trestný čin ani přestupek nestal.

„Kriminalisté v rámci prověřování události provedli celou řadu úkonů a na základě zjištěných informací došli k závěru, že vůči oznamovatelce nedošlo ke spáchání trestného činu ani přestupku,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Žena odmítla dát muži cigaretu, tak ji pořezal a utekl. Pátrá po něm policie

Policie tak vyvrátila nepravdivé informace, které se šířily na sociálních sítích a vyvolávaly paniku.

„Kriminalisté zjistili, že řezné zranění bylo způsobeno jiným způsobem, než jak bylo původně uvedeno v prvotním oznámení. S ohledem na ochranu osobnosti ženy nebudeme k případu uvádět žádné bližší informace,“ řekla redakci iDNES.cz Kopecká.

Zároveň policie ujistila obyvatele Chrudimi, že jim v souvislosti s tímto oznámením žádné nebezpečí nehrozí.

