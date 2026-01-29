Žena odmítla dát muži cigaretu, tak ji pořezal a utekl. Pátrá po něm policie

Policisté pátrají po podezřelém muži, který v úterý večer na autobusovém nádraží v Chrudimi napadl ženu a způsobil jí řeznou ránu. Žena skončila v nemocnici. Důvodem bylo, že mu odmítla dát cigaretu. Policie v souvislosti s pátráním po podezřelém žádá o pomoc veřejnost.

Policie zveřejnila fotografii, na níž může být muž podezřelý z napadení ženy v Chrudimi. (29. ledna 2026) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Incident se odehrál v úterý krátce před 19:00 na autobusovém nádraží v Chrudimi. Podle dosavadních informací tam neznámý muž oslovil šestačtyřicetiletou ženu s žádostí o cigaretu. Poté, co mu žena odmítla vyhovět, pořezal ji a zmizel. Čím ženu pořezal, policie neuvedla.

„Okamžitě jsme rozjeli pátrání po podezřelém muži, jehož totožnost zatím neznáme. Provedeným šetřením se podařilo zjistit, že by se mohl zdržovat v okolí nádraží a obchodních domů a obdobným způsobem obtěžovat občany,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Napadená žena nadýchala téměř dvě promile a s povrchovým řezným poraněním byla následně transportována do nemocnice.

Policie zveřejnila fotografii, na které by mohl být zachycen možný podezřelý. „Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Obracíme se proto na veřejnost s žádostí o spolupráci. Jestliže muže na snímku poznáváte, nebo byste s ním přišli do kontaktu, volejte na linku 158,“ vyzvala policie veřejnost.

Malým školákům a učitelce nadával u zastávky feťák, pomohl jim popelář

Vzhledem ke spekulacím, které se objevily na sociálních sítích a způsobily obavy místních, se k celé situaci vyjádřil i sám starosta Chrudimi František Pilný. Ve videu uklidnil veřejnost informací o nynějším kamerovém systému ve městě a maketách, které jsou minulostí. „Mám stejně jako vy informace pouze od tiskové mluvčí policie. Pokud jsem dotazován na kamerový systém, který patří městu, tak ten urazil za poslední čtyři roky velký kus cesty. Bavíme se v podstatě o úplně jiném systému než tady byl tehdy,“ řekl.

Ze stejného důvodu se k věci vyjádřila i policie. „Kriminalisté na případu pracují hned od prvního okamžiku. Úkony provedené na místě činu a následné prověřování, které zahrnuje výslechy osob, vytěžování kamerových systémů a další jiné neodkladné činnosti, vyžadují čas. Z tohoto důvodu je někdy kontraproduktivní okamžité zveřejnění neověřených informací, které poté kolují v prostorách sociálních sítí a způsobují paniku,“ dodala Kopecká.

