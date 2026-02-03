Obchvat ulevil dopravě v centru Pardubic, radní tak mohou spustit opravu náměstí

Milan Zlinský
  10:43
Pardubice by už příští rok chtěly začít opravovat náměstí Republiky. V prostoru mezi Zelenou bránou a divadlem by mělo ubýt aut a přibýt zeleně. Akce vyjde na desítky milionů korun.
Náměstí Republiky v Pardubicích

Náměstí Republiky v Pardubicích | foto: MF DNES

V pardubickém podchodu provozoval restauraci Václav Reindl. Co s ní bude nyní,...
Podchod u Zelené brány vyrostl na začátku sedmdesátých let minulého století....
Provozovatel pardubické restaurace Kra kra Václav Reindl se nyní s magistrátem...
Prostor mezi Zelenou bránou a kostelem sv. Bartoloměje v centru Pardubic není...
11 fotografií

Dokud nebude dokončen severovýchodní obchvat, nemůžeme dělat větší práce v centru města. Musí tak počkat třeba přeměna náměstí Republiky. Tohle říkali pardubičtí politici roky. Ovšem po obchvatu města se už dva měsíce jezdí, a tak je čas na oprášení letitých plánů.

„Severovýchodní obchvat funguje mnohem lépe, než většina z nás čekala. Podle měření ubyla na Sukově třídě zhruba třetina aut. Těch tam přitom dříve jezdilo i více než 11 tisíc denně. Konečně tak máme prostor pustit se do opravy okolí Zelené brány,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Obnova náměstí Republiky, na kterou by politici rádi získali i dotace z Evropské unie, by mohla začít v příštím roce přípravnými pracemi. Nejdřív ovšem bude nutné modernizovat kanalizaci, což jistě způsobí v centru mírná dopravní omezení. Práce chce město směřovat na léto, kdy jezdí ve městě méně aut.

„Budeme brzy žádat o stavební povolení na projekt. Následně začnou některé práce na inženýrských sítích. Vodárny budou muset vyvložkovat kanalizaci, vede tudy jedna z hlavních kanalizačních stok ve městě,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Kvůli pracím v podzemí bude nutné udělat na silnici dvě montážní jámy. Stavební práce chce město sjednat už na tyto prázdniny. „Potom začne postupné předláždění náměstí, bude se to dělat asi na čtyři etapy, aby náměstí mohlo po celou dobu prací sloužit veřejnosti a dopravě. K větším omezením dojde až v roce 2027 a v dalších letech,“ řekl primátor, který naopak odmítl, že by se ve stejné době opravoval i východní konec třídy Míru, na kterém se sype dlažba. „Tyto dvě akce se určitě nebudou konat najednou,“ doplnil Nadrchal.

Konečně se také vyřeší, co s podchodem

S obnovou náměstí město definitivně rozhodne o osudu podchodu, který vede z třídy Míru k Zelené bráně. Pochází z roku 1973. V 70. letech tam přibyly dva eskalátory, které v 90. letech město při rekonstrukci odstranilo. V roce 2016 podchod město kvůli havarijnímu stavu zavřelo. Kritici by jej rádi zachovali, město ho ale pravděpodobně zasype a zbourá nadzemní vchody.

„Je to těžké téma. Pokud tam bude přechod a podchod, lidé podchod budou využívat minimálně. Když tam zůstane jenom podchod, lidé polezou do silnice. Současné trendy jsou takové, že se silnice přechází na povrchu,“ řekl primátor a doplnil, že místem, kde bývala restaurace Kra Kra, budou vedeny kabely a sítě.

Více zeleně na úkor aut. U pardubického Grandu zmizí téměř celé parkoviště

Podchod se tak úplně zasypávat nebude. „Odstraníme ale ty kopule u vchodů do podchodu, které hyzdí náměstí,“ uvedl primátor Jan Nadrchal.

Město původně chtělo hlavně obnovit pouze část náměstí u kostela sv. Bartoloměje, později rozšířilo záměr na celé území. Cílem je vysázet víc zeleně, vytvořit příjemnější pobytové plochy pro lidi, kteří tam procházejí nebo čekají na MHD.

„Dalším důležitým prvkem projektu je modernizace mobiliáře, optimalizace reklamních ploch a začlenění uměleckých děl do veřejného prostoru. Fontána a další významné umělecké prvky budou vybrány prostřednictvím otevřené architektonicko-výtvarné soutěže,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO.

Na komunikacích mají být zastávky v jízdním pruhu. Dopravní úpravy kritizovala například opozice, která v podání ODS dokonce proti záměru pořádala petici. „Podporujeme revitalizaci náměstí, prostor by si to zasloužil. Ale vytýkáme mu konkrétní body, chceme apelovat na zastupitelstvo, aby projekt pozměnilo, udělalo úpravy,“ řekl před časem Ondřej Tichý, který povede pardubickou ODS do letošních komunálních voleb.

Nejvíc petice kritizovala dopravní návrhy. Lidem vadil třeba zrušený zastávkový záliv MHD u divadla a přesun stojících autobusů a trolejbusů přímo do silnice. Také na straně u kostela se počítá se zrušením zálivu, autobusy a trolejbusy by měly zastavovat v jízdním pruhu. Podle ODS budou novinky blokovat dopravu. „Ve špičkách se tam budou dělat kolony,“ dodal Tichý.

Nicméně koalice i přes odpor petentů návrh úprav náměstí schválila v původní verzi a navíc se nyní radní mohou opřít o první data měření hustoty dopravy po otevření spojky mezi Dubinou a Polabinami.

„Obchvat předčil naše očekávání, stáhl dopravu mnohem víc z centra. Doprava na náměstí Republiky podle mě nebude takový problém. Už teď je jedna zastávka v jízdním pruhu. Náměstí celé předláždíme, sjednotíme materiál, přibude tam zeleň, stromy. Opět dostane ráz velkého náměstí,“ dodal primátor.

