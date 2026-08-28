Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička obnovila historické centrum

Autor:
  15:21
Polička po dvaceti letech završila obnovu historického jádra města výraznou proměnou náměstí Bohuslava Martinů za téměř 50 milionů korun. Veřejné prostranství pod věží kostela sv. Jakuba s kašnou, potůčkem, zelení a místy k posezení si lidé oblíbili prakticky okamžitě.

Světoznámého skladatele Bohuslava Martinů si Polička připomíná rodnou světničkou i každoročním festivalem. Od nynějška si nejslavnějšího poličského rodáka mohou místní i návštěvníci připomenout také u zurčícího potůčku za doprovodu melodií jeho slavné kantáty Otvírání studánek. Náměstí Bohuslava Martinů obklopující novogotický kostel svatého Jakuba, v jehož věži se skladatel narodil a odkud ho pohled na zvlněnou krajinu inspiroval k pozdější tvorbě, se totiž zásadním způsobem proměnilo.

Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička završila obnovu historického centra. (28. srpna 2026)
Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička završila obnovu historického centra. (28. srpna 2026)
Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička završila obnovu historického centra. (28. srpna 2026)
Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička završila obnovu historického centra. (28. srpna 2026)
34 fotografií

Voda zde přitom, stejně jako v jednom z jeho nejslavnějších děl vystupuje jako klíčový motiv. Dominantou prostoru je bronzová kašna, ze které voda vytéká do potůčku, který obtéká kostel a přes několik stupňů vtéká do malé žulové kašny, aby se v uzavřeném koloběhu pomocí čerpadel vracela zpět. A nemůže chybět ani vyvěrající studánka symbolicky připomínající nejznámější dílo poličského rodáka.

Od poloviny srpna, kdy technici doladili poslední detaily a sofistikovanou soustavou napustili více než šesti kubíky vody, se místo stalo novým magnetem pro lidi. „V podstatě od dokončení všech prací a odstranění plotů se na náměstí neuvěřitelným způsobem proměnila atmosféra místa. Lidi se tam zastavují, děti se cákají ve vodě, pouštějí lodičky a posedávají na nových schodech v zeleni,“ všímá si Pavla Juklová, ředitelka poličského muzea, které sídlí nedaleko.

Dešťová voda pro vodní prvky i zavlažování

Vodní prvky s 63 metrů dlouhým potůčkem protékajícím celým obnoveným náměstím s novými terasami a travnatými plochami, které nabízejí možnosti k odpočinku a posezení, se s nově vysázenou zelení staly jedním z nejvýraznějších symbolů nové podoby náměstí.

A nešlo jen o kosmetický zásah na povrchu. Pod historickou dlažbou vznikl důmyslný systém nádrží, čerpadel a potrubí, který využívá dešťovou vodu ze střech kostela sv. Jakuba nejen k doplňování vodních prvků, ale i k zavlažování zeleně.

„Pod novou terasovitou plochou před kostelem se ukrývají dvě betonové nádrže, jedna s objemem 34 metrů kubických slouží jako zásobník pro závlahu a druhá, do které se vejde 30 kubíků vody, pro retenci dešťových vod. Pro zavlažování má být využívána v ideálním případě dešťová voda ze střechy kostela. Samotná závlaha pak funguje automaticky pomocí výsuvných trysek,“ uvedla mluvčí města Poličky Naděžda Šauerová ke skrytému systému, který potřebnost závlahy vyhodnocuje podle vlhkosti a teploty vzduchu. Stromy a keře bude v parném létě udržovat při životě kapková závlaha pomocí drenážního potrubí.

V případě nedostatku dešťové vody umí systém doplnit stav i z vodovodní sítě. Pitná voda má však činit jen asi 5 procent celkového předpokládaného objemu pro závlahu.

Socha malého Bohouška zatím chybí

Obnovené náměstí bude připomínat nejslavnějšího rodáka nejen vodou, ale také hudbou. Podobně jako v Klášterních zahradách v Litomyšli, kde se lze u vodní plochy obklopené sochami Olbrama Zoubka zaposlouchat do hudby pocházející z pera Bedřicha Smetany, mohou návštěvníci relaxovat u tzv. hudební lavičky. Ozvučená je také bronzová kašna, která ožije třikrát denně.

„Každý si u lavičky může po navolení poslechnout 12 vybraných ukázek z velmi široké a pestré tvorby Bohuslava Martinů. A od jara do podzimu se v pravidelných časech po odbití zvonů ve 14:05, 16:05 a 18:05 u bronzové kašny rozezní pětiminutová skladba v podobě úryvků z Otvírání studánek, které doprovodí trysky v kašně,“ popisuje Juklová nové možnosti obnoveného náměstí, které vznikly na počest Bohuslava Martinů.

Nejvýraznější připomínka skladatele však na náměstí zatím chybí. Podle původní studie má prostoru směrem do Riegrovy ulice dominovat socha malého Bohouška, který běží s housličkami. „Socha Bohuslava Martinů má malinko zpoždění. Vybrali jsme už konkrétního zhotovitele. Po jejím vyhotovení máme v plánu ji na náměstí instalovat příští rok. Základ pro sochu už máme v zemi připravený, abychom do nového prostranství už nemuseli nijak zasahovat,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Dokončením náměstí Bohuslava Martinů Polička uzavírá dvacetiletou etapu obnovy celého historického jádra včetně Palackého náměstí. „Poslední etapa byla bezkonkurenčně nejdražší ze všech etap. Rozsah díla je obrovský. Do historického jádra jsme investovali 200 až 300 milionů korun. Završení rekonstrukce historického jádra obnovou náměstí Bohuslava Martinů je pro nás sváteční chvílí. O to víc, že je to duchovní centrum města, kde se narodil Bohuslav Martinů,“ dodal Martinů.

Polička vzdá hold slavnému rodákovi Bohuslavu Martinů, obnoví náměstí

Poslední etapa vyšla město na více než 47 milionů korun, z toho 19 milionů korun pokryla evropská dotace na podporu budování zelené infrastruktury.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Volná cesta na Prahu. Otevřela se další část D35, vyzkoušela ji i škodovka VB

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo kromě tunelu Homole přes šest kilometrů...

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek krátce před polednem nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Přestože měří jen šest kilometrů a plynulou jízdu po dálnici zatím kazí nedokončený tunel...

Polský Budimex se chce s dálnicí D35 blýsknout, hotovo má být dřív

Stavba dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)

První silniční zakázka polské společnosti Budimex na českém trhu získává konkrétní obrysy. Ačkoli na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že...

Jako u moře. Pardubice staví u Labe novou sluneční pláž, otevře se už na podzim

Vizualizace nové sluneční pláže v Polabinách

Už na podzim budou mít pardubičtí otužilci možnost ponořit se do řeky Labe z nové sluneční pláže. Nový veřejný prostor u vody vzniká na pravém břehu Labe nedaleko Wonkova mostu.

Čtrnáct uzdravených dravců zpět v přírodě. Pasíčka letos zachraňují rekordní počty mláďat

Uzdravení dravci se pod Kunětickou horou vrátili do volné přírody.

Pod Kunětickou horou se do volné přírody vrátili uzdravení dravci ze Záchranné stanice Pasíčka. Letošní vedra dala ptákům zabrat.

Olomouc - Pardubice 3:1, zářil Janošek, hosté končili v deseti a na výhru dál čekají

Sestřih zápasu
Olomoučtí fotbalisté slaví gól proti Pardubicím.

Ani v pátém ligovém kole se výhry nedočkali. Pardubičtí fotbalisté tentokrát nestačili na Olomouc, která na domácím stadionu zvítězila 3:1. Velký podíl na tom měl Janošek, jenž otevřel skóre a poté...

Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička obnovila historické centrum

Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička završila obnovu historického...

Polička po dvaceti letech završila obnovu historického jádra města výraznou proměnou náměstí Bohuslava Martinů za téměř 50 milionů korun. Veřejné prostranství pod věží kostela sv. Jakuba s kašnou,...

28. srpna 2026  15:21

Při požáru opravny elektrokol vybuchovaly baterie, hasiči vyvedli čtyři lidi

Při nočním požáru opravny elektrokol explodovaly baterie. Hasiči evakuovali...

V opravně elektrokol v Pardubicích vypukl ve čtvrtek večer požár. Plameny zasáhly vybavení dílny a několik baterií, které během zásahu hasičů vybuchovaly. Čtyři pracovníky opravny hasiči vyvedli ven.

28. srpna 2026  9:34

Odlety z Pardubic jsou stále oblíbenější. Letiště míří k rekordnímu počtu cestujících

Na začátku sezony musely cestující k letadlům vozit autobusy, opravovala...

Pardubické letiště míří k rekordu. Po letech, kdy jeho provoz tvrdě zasáhlo uzemnění boeingů i pandemie covidu, se počet cestujících znovu rychle zvyšuje. Vše nasvědčuje tomu, že loňský rekord bude...

27. srpna 2026  15:59

Svitavský poklad se po 70 letech vrací domů. Soudky stříbrňáků našli instalatéři

Nejcennější archeologický nález spojený se Svitavami tvoří 4 347 stříbrných...

Pouhé dva týdny bude ve svitavském muzeu vystaven nejcennější archeologický nález spojený s tímto městem. Tvoří ho 4 347 stříbrných mincí o hmotnosti 23 kilogramů, které se náhodou našly před 70 lety...

27. srpna 2026  9:59

Řidič zůstal uvězněný v převráceném kamionu, musel vykopnout čelní sklo

Kamion prorazil svodidla a skončil na boku ve srázu. (26. srpna 2026)

Nehoda kamionu ráno zaměstnala záchranné složky na silnici I/17 u Podhořan u Ronova na Chrudimsku. Řidič v zatáčce prorazil svodidla a vůz skončil na boku ve srázu. Šofér zůstal uvězněný v kabině,...

26. srpna 2026  16:03

Vražda v Chrudimi u soudu. Zabíjel mladistvý, s obětí se znal, tvrdí obžaloba

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

U pardubické pobočky krajského soudu v Hradci Králové dnes začalo hlavní líčení s mladistvým, který je obžalovaný z vraždy muže. K útoku došlo 10. února letošního roku na sídlišti v Chrudimi....

26. srpna 2026  9:54

Medvěd v kontejneru i díra v ruce od srnce. Pampalini pardubických strážníků vypráví

Premium
Pavel Antoch pracoval jako psovod a odchytář celých jednatřicet let.

U městské policie v Pardubicích strávil jednatřicet let. Za tu dobu Pavel Antoch nejednou zjistil, že některé situace není radno podceňovat. Jako psovod a odchytář se setkal s tvory, které by v...

25. srpna 2026

Výhrůžka kulkou děsila v noci lidi, dalšího agresora zpacifikoval kolemjdoucí

Městská policie v Pardubicích řešila opilce, který napadal lidi v centru města...

Výhrůžky, vulgární nadávky a agresivní chování muže vzbudilo obavy u lidí, kteří procházeli kolem Bubeníkových sadů v Pardubicích. Muž hrozil ostatním i kulkou do hlavy. Po své partnerce žádal, aby...

25. srpna 2026  17:30

Festival v Pardubicích láká na česká i zahraniční vína, potěší také pivaře

28. ročník Festivalu vína v Pardubicích. (30.srpna 2025)

Pardubický zámek poslední srpnový víkend ožije vínem i hudbou. Na 29. ročník Pardubického festivalu vína dorazí desítky vinařů z Česka i zahraničí a na své si přijdou také ti, kteří dávají přednost...

25. srpna 2026  14:08

Pardubice poslaly dotaz na LFA. Nezdá se jim posuzovaní těsných ofsajdů

Pardubický kapitán Michal Hlavatý diskutuje s rozhodčím Vítem Zaoralem v utkání...

O víkendu jim v utkání v Olomouci (1:3) kvůli hraničním ofsajdům neuznali hned dva góly, na což teď fotbalové Pardubice reagují. „Poslali jsme technický dotaz na vedení FAČR a Ligové fotbalové...

25. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé chtěli na zadlážděném průjezdu městem asfalt, nakonec se dočkají menších kostek

Místo dlažby asfalt? Obyvatelé v Jevíčku nechtějí hlučné kostky, kraj váhá

Jevíčko na Svitavsku zkusí ztišit dopravu na historickém náměstí. Město se s Pardubickým krajem dohodlo na výměně nejhlučnější části žulové dlažby za menší kostky, které mají omezit hluk i otřesy.

24. srpna 2026  15:52

Chtěli ji vyhodit, teď je skvostem. V muzeu našli 400 let starou sošku Jezulátka

Zrestaurovaná soška Jezulátka ze slonoviny vystavená v kostele svatého Jakuba v...

Původně měla skončit na smetišti. Pozapomenutá však zůstala více než 100 let v depozitáři českotřebovského muzea. Řeč je o sošce Jezulátka ze slonoviny, která může být stará až 400 let a kterou...

24. srpna 2026  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.