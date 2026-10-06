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Muž na kanoi našel v Sečské přehradě tělo muže. Totožnost zatím policisté neznají

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  10:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na hladině Sečské přehrady se v pátek večer nalezlo tělo muže, jehož totožnost zatím není známá. Kriminalisté nařídili pitvu.

Oznámení podle mluvčího policie Tomáše Duba přišlo od člověka, který v pátek kolem osmnácté hodiny projížděl po Sečské přehradě na kanoi. Poblíž zříceniny hradu Oheb si všiml bezvládného těla na hladině. Na místo vyrazili policisté, kteří nález potvrdili.

Tělo ale bylo již ve stavu, kdy nebylo možné určit, o koho se jedná. „Totožnost muže zatím neznáme, z toho důvodu byla nařízena pitva,“ uvedl Dub.

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Ačkoliv zatím není možné určit, komu tělo patří, nabízí se otázka, zda by se mohlo jednat o pět měsíců pohřešovaného muže, který jen několik kilometrů od místa nálezu těla havaroval a zmizel beze stopy. Zatím se ale jedná o pouhé spekulace veřejnosti.

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