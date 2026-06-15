Všechno se seběhlo minulý týden. Nejprve na sebe bezdomovci upozornili v pondělí večer, když popíjeli alkohol na Zborovském náměstí a svým chováním porušovali vyhlášku města. Od strážníků si vysloužili nejen domluvu, ale také pokutu.
„Je to poměrně známá firma, ale tentokrát měli i velice hrubé chování. Vysloužili si tak trest s plnou parádou,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Dvojice tak začala hledat klidnější místo pro popíjení. A ještě téhož večera bezdomovci narazili na muže s mentálním postižením, neváhali a zkusili štěstí.
„Nabídli mu pět set korun za to, když jim pronajme svůj byt v chráněném bydlení v Polabinách. Muž vzhledem ke svému postižení situaci zcela nechápal a nabídku přijal,“ popsal Sejkora.
Doslova za pár stovek se tak výtečníkům podařilo získat střechu nad hlavou i místo, kde mohli pokračovat v popíjení. Pro klienta chráněného bydlení však měla situace mnohem vážnější následky. Přestože dvojici do bytu přivedl dobrovolně, podle strážníků plně nechápal důsledky svého jednání a sám se nakonec domů ani nevrátil.
Ještě hůře pak situaci nesl druhý obyvatel bytu, který je taktéž osobou s mentálním postižením a přítomnost cizích lidí v jinak bezpečném útočišti ho vyděsila natolik, že se bál vyjít ze svého pokoje.
Co se stalo, zjistily v úterý ráno sociální pracovnice, které do chráněného bydlení docházejí. Klient, do jehož bytu se vetřelci „nastěhovali“, se ještě před půl sedmou ráno nacházel ve společenských prostorách domu, protože nechtěl jít domů. Na rozloženém gauči v jeho bytě totiž vyspávali sedmadvacetiletá žena s devětačtyřicetiletým mužem.
„Na místo jsme vyráželi krátce před sedmou hodinou ráno. Vzhledem k tomu, že šlo o objekt určený pro osoby se zdravotním hendikepem, měly pracovnice obavu o bezpečnost ostatních klientů. Neoficiální nájemní smlouvu jsme oběma nocležníkům zase rychle ukončili a s poučením o nevhodnosti takového zneužití slabiny jiného jsme pár vykázali. Obyvateli bytu jsme společně s pracovnicemi vysvětlili, že chráněné bydlení nelze podobným způsobem pronajímat,“ řekl Sejkora.
|
Bezdomovci obsadili výstavní stany u prodejny, piknik jim překazili strážníci
Podobný incident se v Pardubicích nestal poprvé. V minulosti strážníci řešili případ, kdy se skupina bezdomovců nastěhovala k osamělému seniorovi. Ten proti nim ze strachu nedokázal zakročit ani ve chvíli, kdy si do jeho bytu začali vodit další své kamarády z ulice. Tehdy celou situaci ukončil zásah strážníků, které přivolala pečovatelka.