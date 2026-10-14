Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Praví vrazi běhají po svobodě, křičel muž odsouzený za nájemnou vraždu své ženy

Autor: ,
  14:48
U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel za 150 tisíc korun. (23. dubna 2026) | foto: Hana Lanková, MF DNES

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...
U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...
Soud v Pardubicích začal projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby...
Soud v Pardubicích začal projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby...
7 fotografií
Pořádně rozzuřil verdikt odvolacího Vrchního soudu v Praze muže, který si odsedí 20 let za objednání vraždy své ženy. Vykonavatel činu, který ženu ubil ocelovou trubkou za 150 tisíc, si za mřížemi odpyká 18 let vězení.

Zemědělec z Pardubicka vinu za vraždu devětačtyřicetileté manželky, s níž se při rozvodu nechtěl dělit o majetek, odmítal.

„Shromážděné důkazy postačují k rozhodnutí o vině,“ uvedl předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Oba muže ohrožovala sazba od 15 do 20 let vězení, přičemž podle soudce byly splněny podmínky pro ukládání trestu při její horní hranici. Manželovo jednání vyhodnotila justice jako závažnější, protože bez jeho motivace by dvaadvacetiletý vykonavatel Josef Hájek k činu nepřistoupil.

„Praví vrazi mé ženy běhají stále po svobodě! Státní zástupkyně vyslala signál veřejnosti, jak se zavírají nevinní lidi!“ rozkřičel se odsouzený manžel, když ho po vyhlášení rozhodnutí odváděla eskorta.

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel za 150 tisíc korun. (23. dubna 2026)
U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel za 150 tisíc korun. (23. dubna 2026)
U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel za 150 tisíc korun. (23. dubna 2026)
Soud v Pardubicích začal projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy. (20. dubna 2026)
7 fotografií

Žena přišla o život loni koncem května. Josef Hájek – známý jejího syna a zaměstnanec manžela na přilehlé farmě – ji podle verdiktu napadl v rodinném domě manželů, kde sám přebýval. Na místě, podmínkách a způsobu usmrcení se předem dohodl s ženiným mužem, který mu také obstaral vražednou zbraň.

Hájek ženu srazil na zem na chodbě a trubkou ji nejméně devětkrát udeřil do hlavy, takže do několika minut zemřela kvůli úrazovému otoku mozku. Po útoku jí ještě přes hlavu nasadil igelitový pytel a odnesl ji do kufru svého auta. V domě uklidil a tělo následně odjel zakopat do lesa na Chrudimsku, přičemž krumpáč a lopatu mu opět poskytl manžel.

Policie našla tělo tři dny poté, co ženino zmizení nahlásila rodina. Hájek se k činu přiznal a u pardubického krajského soudu vyjádřil lítost. Po vyhlášení prvostupňového verdiktu ale vzal své přiznání zpět a dnes přišel s verzí, že ženu zavraždili tři maskovaní ozbrojení muži, kteří jej následně donutili zahladit stopy. Popřel také, že by za čin převzal peníze. K přiznání ho podle něj přiměli pod nátlakem policisté. Soud této obhajobě neuvěřil.

Manžel vinu odmítal po celou dobu. Tvrdil, že i když se s manželkou rozváděl, bylo pro něj naprosto nepřijatelné, aby situaci řešil jakýmkoliv násilím. Advokátky obou mužů dnes žádaly osvobození svých klientů. Chtějí zvážit podání dovolání.

Objednal si manželčinu vraždu, dostal dvacet let, vykonavatel méně

Rozsudek uložil oběma odsouzeným povinnost uhradit společně za způsobenou nemajetkovou újmu bratrovi zavražděné jeden milion a švagrové 500 tisíc korun. Hájek má pak zaplatit po 700 tisících korunách oběma dospělým synům zavražděné.

V rámci trestu mu také propadlo 30 tisíc korun, které mu zbyly z odměny obdržené za vraždu. Každý ze synů se v odvoláních domáhal částky dvou milionů, soudy ale konstatovaly, že s matkou neměli příliš harmonické vztahy a ve sporech se přikláněli na stranu otce.

Ubitá žena a objednatel její vraždy byli manželé od roku 2002, před šesti lety se manželství začalo rozpadat. Žena si postupně našla několik nových známostí a s manželem se prudce hádala ohledně nadcházejícího dělení majetku.

„Neústupně trvala na tom, že na rozvodu nehodlá materiálně prodělat. Byla temperamentní osobou, nešla pro vulgární výraz daleko a rozčílení jí nebylo cizí,“ shrnul Smrž zjištění krajského soudu. „Nikdo nezpochybňuje, že to mohla být těžko snesitelná osoba, když se rozčílila nebo když chtěla dosáhnout svého,“ podotkl.

Manžel je podle znalců svým založením patriarchálním dominantním člověkem s průměrnou až podprůměrnou inteligencí. Jeho obhájkyně připustila, že pár měl „živější, italskou domácnost“. Mimo jiné zmínila, že se manželé navzájem odposlouchávali i sledovali.

23. dubna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Irská radost na Velké pardubické. Faltejsek na rekord nedosáhl, v cíli jen šest koní

Žokej Keith Donoghue s Final Orders slaví vítězství ve Velké pardubické.

Šlo o pořádné drama. V cílové rovince 136. ročníku Velké pardubické se o triumf přetahovali Final Orders a Godfrey, v jehož sedle mohl Jan Faltejsek oslavit rekordní osmé vítězství. To ale nakonec...

Velká pardubická 2026: Startovní listina a výsledky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická patří k nejvýznamnějším sportovním a společenským událostem v Česku. Také v roce 2026 ovládl slavný dostih zahraniční kůň. Z vítězství se radoval Final Orders v sedle s Keithem...

Lidé mají předsudky, říká devatenáctiletá Playmate, která kandiduje za ODS

Premium
Kristýna Anna Škodová při focení pro magazín Playboy

Je jí teprve devatenáct let, studuje gymnázium a letos zvítězila v soutěži Hledáme Playmate 2026. Kristýna Anna Škodová, která fotila titulní stranu Playboye ve francouzském Cannes, nyní kandiduje za...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

OBRAZEM: Elegance na Velké pardubické. V kloboucích se předvedli dámy i pánové

Po několika letech, kdy při Velké pardubické svítilo slunce a diváci mohli nejslavnější český dostih sledovat jen v košili, nebylo letos počasí k obecenstvu příliš milostivé. Nad pardubickým...

Praví vrazi běhají po svobodě, křičel muž odsouzený za nájemnou vraždu své ženy

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Pořádně rozzuřil verdikt odvolacího Vrchního soudu v Praze muže, který si odsedí 20 let za objednání vraždy své ženy. Vykonavatel činu, který ženu ubil ocelovou trubkou za 150 tisíc, si za mřížemi...

14. října 2026  14:48

Stát chce větrníky, politici slaví jejich odmítání. Je to destruktivní, říká developer

Premium
Generální ředitel společnosti S&M CZ Martin Hofman.

Stát označuje větrnou energetiku za důležitou součást energetického mixu, zároveň ale někteří vládní politici otevřené vítají, když obyvatelé v referendech výstavbu elektráren odmítnou. Podle...

14. října 2026

Zloděj se přepočítal. Policistům chtěl uplavat, vrhli se za ním do studené řeky

Zloděj chtěl policistům uplavat v řece, nezastavil ho ani varovný výstřel

Akční záběry z nočního dopadení zloděje zveřejnili chrudimští policisté. Muž, který měl na kontě dvě odcizená auta a několik vykradených prodejen včetně restaurace, se před nimi pokusil uplavat v...

14. října 2026  13:35

Roboti, 3D tisk i virtuální realita. Česká Třebová má nové vzdělávací centrum

Nové vzdělávací centrum CzechUpEDU v České Třebové nabízí studentům možnost...

Vyzkoušet si 3D tisk, sestavit robotického mazlíčka nebo se ponořit do virtuální reality. To vše nyní mohou studenti v novém vzdělávacím centru CzechUpEDU v České Třebové. Moderně vybavené pracoviště...

13. října 2026  15:39

OBRAZEM: Elegance na Velké pardubické. V kloboucích se předvedli dámy i pánové

Po několika letech, kdy při Velké pardubické svítilo slunce a diváci mohli nejslavnější český dostih sledovat jen v košili, nebylo letos počasí k obecenstvu příliš milostivé. Nad pardubickým...

13. října 2026  8:47

Poldr Kutřín už může při povodních částečně pomáhat, hotovo má být do léta

Suchý poldr Kutřín v údolí říčky Krounky postupně získává svou podobu. (12....

Polská společnost Budimex posouvá stavbu protipovodňového poldru Kutřín ke zdárnému cíli. V údolí říčky Krounky je betonová hráz suché nádrže hotová už ze dvou třetin. Dělníci zároveň zahájili montáž...

12. října 2026  15:54

Při brutální vraždě oběti vyhřezla střeva. Útok mohl přijít kvůli mumlání a zápachu

Premium
Šestatřicetiletý Jan Morávek v opilosti zavraždil svého rivala na ubytovně v...

Už při ranách pěstmi šlo letos v únoru muži na ubytovně v Žamberku o život. Když ho však spolubydlící ještě bodl nožem, na místě zemřel. Za jeho vraždu půjde Jan Morávek z Orlickoústecka na dlouho do...

12. října 2026  13:25

Faltejsek si přál: Ať dostih odsýpá. Irskému vítězi Velké pak pomohl i karambol soka

Žokej Keith Donoghue a Final Orders v čele Velké pardubické

Tentokrát to bylo bez svěřenců legendárního Josefa Váni. Bez početnějšího pole. Bez vzpouzejících se koní při promenádě. Bez opakovaného startu. Bez pádů na Taxisu. A v celkově pomalejším tempu. Zato...

12. října 2026  7:37

Večerní obrat. STAN už o koalici s ANO a Žijeme Pardubice dál nejedná

Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), Jan Nadrchal (ANO) a Daniel Vondra (STAN)...

Ještě během neděle to vypadalo, že je v Pardubicích skoro upečená radniční koalice. Dosavadní členové ANO a Žijeme Pardubice si už v sobotu večer plácli s hnutím STAN a měli v plánu přibrat další...

11. října 2026  22:41

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  22:06

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Jako správná padavka jsem odstoupil. Zelený o zranění, o gólu i o Brunesovi

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo).

Po ošetření bolavého kotníku sparťanský stoper Jaroslav Zelený za postranní čárou kulhal k půlící čáře, aby se mohl vrátit zpátky do hry. Jenže místo něj už po ploše běhal Adam Ševínský. „Asi nějaký...

11. října 2026  21:28

Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje vstřelený gól se spoluhráčem...

Zápas cti sparťanští fotbalisté zvládli se ctí. Bez čtyř zraněných hráčů základní sestavy porazili v 10. kole první ligy nevyzpytatelné Pardubice 2:0, když obě branky dali v úvodech poločasů. Nejdřív...

11. října 2026  19:08,  aktualizováno  20:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.