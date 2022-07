Okradený opilec na nádraží běžel za zlodějem, narazil do posuvných dveří

Namol opilý muž pronásledoval na pardubickém nádraží zloděje, který mu ukradl batoh. Vrazil přitom do květináče a do...

Lanškroun se dočká obchvatu, ministerstvo silnici posvětilo

Do několika let by se Lanškroun mohl zbavit tranzitní dopravy. Studie zadaná Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD)...