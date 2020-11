Za půl roku se začne opravovat budova pardubického nádraží

Roky odkládaná oprava pardubického nádraží je blízko. Budova z 50. let minulého století se dočká slibované rekonstrukce za stovky milionů za pár měsíců. Firmy si už na uznávanou památku chystají projekt.



„Vybraný zhotovitel začne s projektováním letos v listopadu, samotné stavební práce začnou v polovině příštího roku,“ uvedla tisková mluvčí SŽ Nela Friebová s tím, že vítěz tendru bude mít na starosti stavbu i projekt. Stavební práce má dokončit na přelomu let 2024 a 2025.

V první etapě stavební firmy opraví střední část výpravní budovy, tedy okolí bývalého kina Sirius. To bude nově sloužit jako školicí středisko Správy železnic. Vzniknou také nové eskalátory z podchodu do výpravní haly, které ocení hlavně lidé s těžkými kufry nebo kočárky s dětmi.

Zhruba od ledna 2023 budou pokračovat práce ve výpravní budově včetně veřejně přístupných prostor. „Díky rozdělení stavby na etapy se minimalizuje negativní dopad na cestující,“ uvedla Friebová.

Fasáda budovy se dočká kompletní obnovy včetně původního keramického obkladu. Budova je památkově chráněná, proto celou rekonstrukci budou kontrolovat památkáři.



„Interiéry budou v co největší míře uvedeny do původního stavu, ale za splnění požadavků kladených na budoucí využití,“ řekla Friebová.

Na stavbu dohlédne syn původního architekta

Ovšem památkáři nebudou jediní, kdo bude bedlivě sledovat postup prací. Na projektu rekonstrukce spolupracoval i architekt Miroslav Řepa, který drží autorská práva na budovu.



Nádraží totiž projektoval jeho otec architekt Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou. Léta protestoval proti tomu, jak stát s cennou budovou zachází. Až nyní se dočkal toho, že oprava je na dosah.

„Když to řeknu bez obalu, budeme to hlídat od dlaždic až po květiny na ochozu. To nádraží si to zaslouží, je to originální stavba,“ uvedl Řepa.

Ten začátek prací bere jako velkou satisfakci. Roky totiž mohl jen hořekovat nad tím, jak jedno z nejhezčích nádraží v zemi chřadne.



„Roky se nestalo nic, trvá to strašně dlouho, objekt nesmírně chátrá. Každý zvenku vidí, v jakém stavu je hotelový objekt. Nevidí ho ale vevnitř, tam je to katastrofa. Je to vybydlené a netroufám si jít se podívat do nějakého pokoje. Je mi to strašně líto, ale osobně už v tom víc udělat nemůžu,“ opakovaně nadával architekt Miroslav Řepa. „Jsem hrozně rád, že se konečně něco děje,“ dodává nyní.

Pravdou je, že nádraží konečně vystoupí z 20. století. A to třeba tím, že veřejné prostory budovy budou nově disponovat wi-fi, SŽ nechá zmodernizovat informační systém pro cestující, kamerový a tísňový systém. V hale bude víc obchodů. Nová bude samostatná čekárna pro rodiče s dětmi.

Kompletní rekonstrukcí projdou i místnosti pro řízení provozu a administrativní prostory pro provozovatele dráhy a dopravce, pro provozní potřeby budovy je navržen automatický parkovací systém. Nabídka služeb bude rozšířena o cykloboxy s možností nabíjení elektrokol.

Už nyní se přitom v okolí nádraží intenzivně pracuje. Jedná se ale o jinou akci, která nese jméno Rekonstrukce železničního uzlu Pardubice. Stavba se týká opravy samotného kolejiště a také nástupišť. Vyroste dokonce zcela nový peron číslo 5. Na konci prací pak vznikne i lávka pro pěší, která spojí nádraží s dukelskou stranou kolejiště.