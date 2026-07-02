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Zatím bez obchodů a pokladen. Už teď je ale na pardubickém nádraží víc prostoru

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  14:52
Rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněné nádražní budovy v Pardubicích vstoupila do další fáze. Cestující mohou od úterý využívat nově opravenou polovinu odbavovací haly. Přestože nově zpřístupněná část haly je po stavební stránce dokončena, pokladny i komerční prostory zatím zejí prázdnotou. Důvodem jsou chybějící elektrické rozvody, které musí být oproti původním plánům navrženy jinak.

Dunění sbíječek, provizorní ploty a dělníci pracující jen pár metrů od cestujících čekajících na vlak. Obrázek, který už více než rok utváří každodenní realitu na pardubickém hlavním nádraží, se tento týden změnil.

Lidé už mohou využívat výrazně prostornější polovinu odjezdové haly, která má rekonstrukci za sebou. Položeny jsou zcela nové podlahy včetně replik mozaikové dlažby, pod kterou je nové podlahové vytápění. Renovací prošly obklady, konstrukční prvky pokladních přepážek, svítilny a další detaily.

Nádražní hala v Pardubicích prochází pod dohledem památkářů celkovou rekonstrukcí za miliardu korun. Opravy se netýkají jen hlavní odjezdové haly, ale také suterénu a obou bočních křídel. (30. června 2026)
Nádražní hala v Pardubicích prochází pod dohledem památkářů celkovou rekonstrukcí za miliardu korun. Opravy se netýkají jen hlavní odjezdové haly, ale také suterénu a obou bočních křídel. (30. června 2026)
Nádražní hala v Pardubicích prochází pod dohledem památkářů celkovou rekonstrukcí za miliardu korun. Opravy se netýkají jen hlavní odjezdové haly, ale také suterénu a obou bočních křídel. (30. června 2026)
Nádražní hala v Pardubicích prochází pod dohledem památkářů celkovou rekonstrukcí za miliardu korun. Opravy se netýkají jen hlavní odjezdové haly, ale také suterénu a obou bočních křídel. (30. června 2026)
Nádražní hala v Pardubicích prochází pod dohledem památkářů celkovou rekonstrukcí za miliardu korun. Opravy se netýkají jen hlavní odjezdové haly, ale také suterénu a obou bočních křídel. (30. června 2026)
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„Buď jde o repliky, nebo o repasované prvky. Vše je konzultované s památkáři. Bez jejich souhlasu jsme si nemohli dovolit něco odebrat a nevrátit. Památkáři chtějí mít také po celém vnitřním obvodu haly v černobílém provedení všechna loga a nápisy nad provozovnami občerstvení, restaurací, novinových stánků či toaletami,“ říká správce stavby Martin Halbrštát ze Správy železnic (SŽ) a ukazuje na černý skleněný pás, na kterém byly v minulosti černobílé fotografie zachycující různé kouty Československa.

Ty se nakonec vrátí jenom na pár volných míst nad eskalátory podchodů k příjezdům a odjezdům. Střed haly by už neměly hyzdit ani žádné rušivé prvky včetně novodobých přístavků. Vrátí se původní ikonické lavičky.

Cílem rekonstrukce poválečné nádražní budovy je její návrat do původní architektonické podoby, kterou na konci 40. let navrhl architekt Karel Řepa s Josefem Dandou.

Historie nádraží
v Pardubicích

První nádražní budova v Pardubicích byla otevřena v roce 1845, tedy ve stejném roce, kdy do tohoto města přijel první vlak společnosti Severní státní dráha. Stavba Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z Liberce do Pardubic si vyžádala výstavbu nové nádražní budovy. Ta byla společná pro obě dráhy a byla otevřena v roce 1858. Ani ta však nestačila. Architekt Franz Uhl předložil v roce 1905 návrh na přestavbu výpravní budovy, která se po otevření v roce 1908 zachovala až do roku 1944, kdy byla při náletech na rafinerii zasažena. Provizorně sloužila až do roku 1958, kdy byla otevřena hala od Karla Řepy.

Původně se v těchto dnech měly otevřít i stavebně dokončené prostory pokladen a obchodů, zatím však zůstávají zavřené. Situaci zkomplikovala změna projektu.

„Stavebně máme v této části hotovo. Práce na nových podlahách mohly začít v západní části haly. Bohužel, ke zprovoznění obchodů ve východní části chybí dokončení nové elektroinstalace, která se musela přeprojektovat kvůli změně využití suterénu,“ vysvětlil Radomil Novák z investičního úseku SŽ.

Poté, co loni v září ochránci přírody prosadili zachování letitého javoru před pardubickým nádražím, nezbývalo Správě železnic nic jiného než upustit od záměru vybudovat pod nádražím podzemní garáže a hledat pro rozsáhlé prostory nové využití.

Místo automatického zakladače automobilů vzniknou v podzemí nové sklady a spisovny pro potřeby SŽ. Změna projektu však stavbu zdržela.

„Přepracováváme projektovou dokumentaci a schéma napájení pro tuto rekonstruovanou část haly. Všechny rozvaděče budou v suterénu. Trošku nám to visí na kapacitách projektantů, které jsou hodně vytížené, ale do konce října by měl být projekt elektroinstalace hotový tak, aby do konce roku byla elektřina ve všech obchodních prostorách funkční,“ dodává náměstek Novák.

Nájemci se vrátí na konci roku

Samotní nájemci by mohli otevřít nejpozději začátkem příštího roku. Vrátit se má prodejna s perníky, Pont to go, pekařství Mr. Baker či kavárna Costa Coffee. Kancelář by měl mít na nádraží dopravní podnik či dopravce RegioJet. Novinkou budou trafiky Relay, které budou na nádraží hned dvě. Jedna menší a jedna větší v prostorách někdejšího vstupu do nádraží.

„Z osmdesáti procent zůstávají nájemci stejní. S otazníkem je knihkupectví a soutěží se prostor, kde jsou dnes provizorní pokladny,“ dodal Halbrštát. Po otevření obchodů skončí v hale také všechny stavební práce.

Největší stavební ruch však nepanuje v odbavovací hale, která za plného provozu patří z organizačního hlediska k nejnáročnějším částem celé stavby. Rekonstrukcí procházejí také rozsáhlé podzemní prostory pod celým nádražním komplexem, dlouhým zhruba 300 metrů. Na kolektor byla přebudována široká chodba, kudy v minulosti jezdily ze sousední pošty vozíky se zásilkami. Ty pak nákladními výtahy mířily přímo na jednotlivá nástupiště.

Klenot mezi nádražními budovami bude napřesrok hotov, v pardubické hale bude tepleji

Součástí projektu jsou také retenční nádrže v suterénu o objemu přibližně 200 kubických metrů. Budou zachycovat dešťovou vodu ze střech, která pak poslouží ke splachování toalet a zavlažování zeleně.

„Odjezdová hala tvoří zhruba čtvrtinu celé stavby. Zbytek prací se odehrává v suterénu a dvou křídlech, kam se cestující nikdy nepodívá,“ říká správce stavby.

Změnami v projektu se termín celé rekonstrukce posouvá do května 2027. V příštím roce skončí také rekonstrukce zbývajících administrativních prostor ve východním a západním křídle a původní podobu dostane i navazující historický bytový dům.

Rekonstrukce přinese také řadu moderních technologií. Na střechách nádražní haly budou fotovoltaické elektrárny, jejichž panely se skryjí za atikou, aby nenarušovaly historický vzhled budovy.

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