V Letohradě staví nové koleje, vlaky v regionu čeká dvouměsíční výluka

Opravou letohradské nádraží prochází od loňského března. Mění se prakticky vše. Správa železnic už postavila nová bezbariérová nástupiště, buduje se nový podchod, modernizací prochází zabezpečovací zařízení a mění se prakticky celé kolejiště. A právě kvůli stavbě nových kolejí Letohradem vlaky dva měsíce neprojedou.



Na výluku se dlouhodobě připravuje Leo Express, kterému se při rozjezdu nových vlaků nevyhnuly problémy se zajištěním některých služeb. Připraveny budou nízkopodlažní autobusy i koordinátoři, kteří cestujícím poradí přímo v terénu.



„Pro výlukový jízdní řád jsme zajistili moderní nízkopodlažní autobusy, ve kterých nebude problém s převozem kočárků či cestujících na vozíčku. V autobusech bude probíhat standardní odbavení jako ve vlaku. Ve vybraných stanicích bude k dispozici také další personál, který bude o výluce informovat. Prosíme cestující, aby věnovali pozornost především umístění zastávek náhradní autobusové dopravy,“ říká Jakub Svoboda, ředitel Leo Express pro Českou republiku a Slovensko.

Výluka je rozdělená po etapách do několika termínů. Omezení se dotkne 24. a 25. února pouze části spojů v úseku Letohrad – Moravský Karlov.

Od 26. února až do 21. dubna bude nepřetržitá výluka v úseku Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr a Hanušovice.

Nepojedou vlaky do Vratislavi ani autobusy ke sjezdovkám

Ve dnech 28. února až 19. dubna nepojedou také přímé vlaky Leo Expressu mezi Prahou a Vratislaví. Od 23. března do 9. dubna budou autobusy nahrazeny také regionální spoje do Polska v úseku Lichkov – Miedzylesie a zpět. A přerušen bude i komerční autobusový spoj, který sváží lyžaře do ski resortu v Dolní Moravě.



„Po dobu trvání výluky bude také přerušen provoz autobusové linky Leo Express na trase Lichkov – Dolní Morava. Spěšné vlaky Leo Express Orlice budou v úseku Ústí nad Orlicí – Praha a zpět jezdit bez omezení s návazností na náhradní autobusovou dopravu,“ doplnil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Dopravce ubezpečuje, že náhradní autobusovou dopravou budou obslouženy všechny stávající zastávky na tratích, na kterých zajišťuje provoz.

Výluka na Orlickoústecku Bližší informace o výluce naleznou cestující od začátku příštího týdne přímo ve vlacích, na zastávkách a pokladnách železničních stanic v Letohradě, Jablonném nad Orlicí a Králíkách, kde budou k dispozici výlukové jízdní řády, a na webu dopravce. Po dobu výluky cestující najdou aktuální polohu autobusů náhradní dopravy také v mobilní aplikaci IDS IREDO.

Odjezdové časy spojů budou navíc uzpůsobeny jízdním dobám autobusů tak, aby byla zajištěna návaznost na přípojné vlaky v Ústí nad Orlicí. „Nízkopodlažní autobusy, které pro nás bude provozovat jedna z místních firem, budou označeny logem Leo Express. Firma zároveň dodá i místní řidiče, kteří dobře znají autobusové trasy na Orlicku,“ dodává Jakub Svoboda.

Starosta Letohradu Petr Fiala doufá, že se dlouhodobá výluka obejde bez komplikací pro cestující.

„Cestující musejí být na prvním místě. Máme přislíbeno, že vlaky nahradí dostatek autobusů. Považuji za důležité, že Leo Express po dobu nepřetržité výluky umístí u nádraží koordinátora, který bude lidi informovat, do jakých autobusů mají nastoupit. Trochu mám obavu z malého prostoru před nádražím. Autobusy budou muset stát v jednom pruhu silnice třetí třídy. Byť to není až tak frekventovaná silnice, věřím, že ten provoz tam nebude velký. Řidiči si budou muset nějak poradit,“ řekl Fiala.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš zodpovědný za dopravu uvedl, že situaci kolem výluky bude sledovat.

„Hlavním úkolem je informovat cestující předem a to tak, aby nebyli v den začátku výluky překvapeni a zbytečně tak nenastaly ošemetné situace. Pevně věřím, že zajištění náhradní dopravy bude bezproblémové, a to s nabídkou kompletního servisu. Také doufám, že firma, která je odpovědná za rekonstrukci kolejiště v Letohradě, dodrží termíny, které má nasmlouvané a výluka tak skončí včas. Chtěl bych tak požádat cestující o vyšší míru trpělivosti,“ dodal Kortyš.

Po výluce by se cestující měli dočkat nejen nového nádraží v Letohradě, ale také informačního systému ve vlacích, který by je informoval, do jaké stanice vlak zrovna přijíždí. Dosud totiž ve vlacích chybí.