Nálezci bronzového vědra z Pardubicka kraj vyplatí tři sta tisíc

„Vzhledem k výjimečnosti tohoto předmětu určil znalec jeho kulturně historickou hodnotu na 3 405 000 korun. My pak vycházíme ze zákona o památkové péči, který umožňuje vyplatit nálezné až do výše deseti procent kulturně historické ceny a přiklonili jsme se k nejvyšší možné variantě,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Bronzovou nádobu archeologové datovali do období mezi lety 1025 až 920 před naším letopočtem. Vědro o výšce 65 centimetrů zdobí tepané ornamenty, zobrazuje vodní ptáky, kteří táhnou sluneční kotouč. Nálezce jej objevil, když si šel do lesa pro písek do akvária.

„Nálezce se zachoval správně a na místo zavolal archeologa z Vysokého Mýta. Celá mimořádně velká nádoba tak byla odborně vyzvednuta, posouzena a převezena do Východočeského muzea v Pardubicích,“ řekl Línek (o průzkumu v článku Bronzové vědro z doby železné prozkoumal tomograf i rentgen).

Nalezená nádoba z pozdní doby bronzové je v Česku naprostým unikátem. Dokládá kulturní vazby z této doby ve střední Evropě. Po rekonstrukci pardubického zámku bude vystavena ve stálé expozici.