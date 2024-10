Sjezd u pardubické nemocnice schválili. Stavět se začne za pár let

Mluví se o tom dlouho. Dokonce když se opravoval nadjezd Kyjevská u pardubické nemocnice, tak se část mostu dělala tak, aby na ní mohly být sjezdy na rychlodráhu spojující nádraží a Dubinu.

Nyní se zdá, že se magistrát konečně do zajímavé dopravní stavby pustí. Byť ne v ideální podobě, tedy se sjezdy na obou stranách nadjezdu. „Pojďme do toho. Po desítkách let vyřešme tento problém. Buď budeme snít o čtyřramenné křižovatce, která však vůbec nemusí vzniknout, nebo postavíme tuto východní variantu se sjezdy jen na jedné straně,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal (ANO).

Jeho projev před zastupiteli nakonec zabral a projekt dostal zelenou. Stavět by se mělo během pár let. Nejprve je nutné dokončit severovýchodní obchvat města, který má být kompletní asi za rok.

„Nová část silnice má napojit nejen krajskou nemocnici, ale také záchrannou službu nebo průmyslovou zónu a další části města. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s částkou 2,5 milionu korun na projektovou dokumentaci ke sjezdu,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice/SOCDEM.

Silniční a železniční nadjezd v Kyjevské ulici je hned u krajské nemocnice. Z takzvané rychlodráhy mají vést nahoru na nadjezd silniční ramena. Ale jen ze strany od Dubiny. Ta na západní straně by byla podle Hrabala těžko prosaditelná.

„Při plné variantě narazíme na odpor tamních obyvatel a bude i problém s odkupem potřebných pozemků či hygienou. Západní rameno sjezdu by vedlo tamním lidem nějaké dva metry od oken, to nikdo nebude chtít. Logicky,“ uvedl.

Přesto se hlavně opoziční ODS nechce plnohodnotných sjezdů vzdát. Třeba podle zastupitele a poslance Karla Haase určitě stojí za to možnost prosadit. A to i kvůli tomu, že provoz na „rychlodráze“, jak se silnici vedoucí kolem železničního koridoru přezdívá, je v obou směrech vlastně úplně stejný.

„Kompletní varianta je rozhodně nejlepší. Nabízí jasně nejvíce logické řešení. Chce to jednat s konkrétními lidmi, které stavba zasáhne. Jako to dělá třeba vedení ŘSD. Odmítám proto opustit tu nejlepší variantu, když neznám výsledek jednání s těmi lidmi,“ uvedl Haas.

Kruhový objezd se opozici nelíbí

Argument pro kompletní sjezdy se opíral i o to, že vedení města společně s odborníky vymyslelo poměrně kostrbaté řešení, jak lidi jedoucí od nádraží dostat k nemocnici. Přímo na frekventované silnici má totiž vzniknout kruhový objezd, na kterém se řidiči otočí a najedou na nadjezd z východní strany.

„Máme tedy z původního plánu jen půlku. Rozumím tomu, že čtyřramenná křižovatka je dražší a složitější na výstavbu. Vkládat ale takovýhle kruhový objezd do páteřní silnice mi jako laikovi přijde špatné. Je to vlastně recept na dopravní nehody. Tomuto řešení se lidé budou divit určitě nejvíce,“ uvedl zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

I proto někteří zastupitelé navrhovali, že by zatím postavili jen sjezdy na východní straně mostu a s kruhovým objezdem počkali, až jak bude doprava ve městě vypadat.

„Zrealizovali bychom zatím jen ty východní sjezdy, ale bez okružní křižovatky na rychlodráze. Ta se dá pak udělat kdykoliv následně, když se ukáže, že je třeba. Kruhák by totiž podle mne mohl přitáhnout další dopravu do Anenského podjezdu, který je už nyní ucpaný,“ řekl Vojtěch Jirsa z Pirátů a jeho návrh na prověření varianty bez změny na rychlodráze zastupitelé většinově schválili.

Naopak většina zastupitelů ocenila, že díky novému sjezdu přibude i cesta pro cyklisty, po které mohou překonat bezpečně železniční koridor. Vedle něj totiž bude cyklostezka. „Neštěstí Pardubic je, že železniční koridor rozděluje město. To ještě lze celkem dobře zvládnout autem, ale na kole je to docela veliký problém. Musím zdůraznit, že návrh číslo dvě umožňuje postavit podél silnice i cyklostezku, proto bych to chtěl podpořit,“ uvedl Robert Hrdina ze Zelených.

Nejasnosti panují kolem ceny díla. Například Filip Sedlák ze sdružení Naše Pardubice si myslí, že avizovaných 31 milionů je nesmysl. „Přijde mi to jako hodně málo. Uvidíme, jestli to nakonec nebude třeba dvojnásobek,“ uvedl Sedlák.

„Je to odhad projektanta, osobně si také myslím, že kdyby tam bylo napsáno jednou tolik, bylo by to o dost reálnější,“ odpověděl mu na to primátor Jan Nadrchal z ANO.