„Kombinace omamných látek udělala své. Čerstvě osmnáctiletá dívka v nemocnici napadala při ošetření na úrazové ambulanci personál a ječela. Kromě řevu se pokoušela kolem sebe i kousat. Protože běsnění neustávalo, obrátil se personál na strážníky,“ popsala zásah pardubická městská policie na svých sociálních sítích.
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Po dokončení nezbytného ošetření bylo nutné dívku transportovat na protialkoholní záchytnou stanici, což se neobešlo bez dalších komplikací. Během převozu mladá žena nejen vulgárně nadávala, ale pokusila se hlídku zmást tím, že začala simulovat zdravotní kolaps.
„Stihla při převozu ještě simulovat tři zástavy srdce. Její herecký výkon byl ale slabý i na školní besídku. Nepotřebujete kardiologa na to, abyste poznali, že není možné zároveň mít srdeční zástavu a přitom dýchat,“ uvedli strážníci s tím, že pacientka po neúspěšných pokusech o fingování kolapsu nakonec zvolila jinou taktiku a pomočila se.
Ani to jí však nepomohlo a ráno nakonec strávila vystřízlivěním v cele na záchytné stanici. Strážníci, kteří incident na sociálních sítích přirovnali k vymítání ďábla, jej glosovali s nadsázkou a poznámkou, že se pořízení „růžence a kanystru se svěcenou vodou do výbavy nočních hlídek“ jeví jako rozumná investice.