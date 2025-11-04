Pardubice chtějí nábřeží, které bude chloubou. Pokud ovšem najdou dost peněz

,
  10:28aktualizováno  10:57
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. Politici chtějí mít projekty připravené tak, aby v případě volných peněz mohli okamžitě stavět. Plán má podporu napříč politickým spektrem, a nemusely by tak být problémy s jeho schválením, jako spíš s jeho financováním.
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních...

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. (3.listopadu 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních...
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních...
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních...
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních...
18 fotografií

Dá se říct, že to je promarněná šance. Pardubicemi protékají na české poměry hned dvě velké řeky, ale krajské město nemá ani jedno klasické nábřeží.

V případě menší Chrudimky brání v přístupu k řece protipovodňová opatření nebo rodinné domy. Kolem Labe se na území města rozprostírá příroda, leckde i dost divoká.

To samo o sobě nemusí být na škodu, nicméně alespoň jedno slušné nábřeží, které je třeba v sousedním Hradci Králové, by se určitě hodilo. A podle politiků by mělo vzniknout za enteria arenou, tedy na dnešním nábřeží Václava Havla. To dnes však tvoří jen parkoviště a kotviště výletní lodi Arnošt.

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. (3.listopadu 2025)
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. (3.listopadu 2025)
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. (3.listopadu 2025)
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. (3.listopadu 2025)
18 fotografií

„Připravujeme studii budoucího využití nábřeží Václava Havla, bývalých jatek nebo ulice U Stadionu a dalších míst v okolí. Celé toto území je velmi cenné a město by mělo mít jasnější představu, jak ho v etapách citlivě proměnit,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice.

Dokument podle něj navrhne lepší využití míst kolem řeky nebo vymezí lokality pro bydlení. „Nechceme vize do šuplíku, chceme přinést reálné návrhy, které bude možné v etapách uskutečnit. Zároveň budou citlivě reagovat na to, co tam dnes už máme, naváže to na Tyršovy sady, zámek nebo tamní sportoviště,“ řekl Rychtecký.

Studie má město vyjít přibližně na 3,5 milionu korun

Město za studii, kterou chce mít hotovou a odprezentovanou příští rok v červnu, zaplatí 3,5 milionu korun. Radnice tak začne brzy vybírat autora dokumentu.

Studie se bude týkat oblasti pod zámkem, u zdymadla a stadionu až k Sukově třídě a také pravého břehu Labe a části plochy u Paláce Pardubice a telekomunikační věže směrem k Polabinám.

„Jen je škoda, že tam není zahrnuta také oblast, kde to mají skoupené developeři za Labskou ulicí. Záměr města kvituji, je nejvyšší čas, aby se nábřeží Václava Havla stalo důstojným místem hodné jména našeho prezidenta,“ řekl opoziční zastupitel Vít Ulrych z KDU-ČSL, který v roce 2020 uspěl s návrhem, aby se místo jmenovalo po Havlovi. Přeje si také, aby na nábřeží nezůstalo parkoviště.

Autoři studie budou navrhovat řešení cyklistické a automobilové dopravy včetně parkování a cesty pro pěší. Také by měli popsat, komu patří pozemky nebo co tam povoluje územní plán. Budou mít za úkol vytvořit i krajinářskou a urbanistickou koncepci.

„Měl by vzniknout návrh až sedmi etap včetně vizualizací a informací, kde by město mělo být investorem, kam pustí soukromníky, aby to byl dlouhodobý rozvojový dokument,“ řekl Rychtecký.

U řeky by mohly být další cyklostezky, pobytové plochy. Oblast má velký potenciál, jsou tam pozemky po bývalých jatkách a bývalé hale ČSTV. Město chystá obnovu Brány borců u Stadionu Arnošta Košťála a většina zastupitelů si přeje, aby ulice U Stadionu byla příjemnější pro pobyt lidí, ne jen průchozím místem. „Oblast bývalých jatek má obrovskou hodnotu, mnoho developerů se o ně zajímalo,“ dodal náměstek Rychtecký.

Velkou výhodou je, že plán má podporu napříč politickým spektrem, a nemusely by tak být problémy s jeho schválením. Naopak potíže mohou být, tak jako obvykle, s financováním akce.

Pardubice chtějí po deseti letech obnovit Tyršovy sady i zeleň u zámku

„V zásadě jde o to, abychom byli nachystaní na chvíli, kdy se nám uvolní peníze. Žádáme třeba stát o dotaci na výstavbu školy v bývalých kasárnách TGM, pokud ji dostaneme, uvolní se nám peníze, které můžeme použít na první etapu výstavby nábřeží,“ uvedl náměstek primátora René Živný zvolený za Společně pro Pardubice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

Pardubice chtějí nábřeží, které bude chloubou. Pokud ovšem najdou dost peněz

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. Politici chtějí mít projekty připravené tak, aby v případě volných...

4. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  10:51

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

Dálnici D11 uzavřel požár návěsu. Řidič zpozoroval kouř a pohotově zareagoval

K rozsáhlému požáru návěsu vyjížděli v pondělí dopoledne hasiči na dálnici D11. Řidič si během jízdy všiml kouře a pokusil se požár sám uhasit. Díky jeho duchapřítomnému odpojení tahače se plameny...

3. listopadu 2025  15:26

Provoz školy v Pardubicích je omezený kvůli požáru bojleru, saze se dostaly všude

Požár v brzkých ranních hodinách zasáhl Základní školu v pardubických Ohrazenicích. Krátce před čtvrtou ráno vzplál bojler v technické místnosti. Saze kvůli otevřeným dveřím stihly postihnout všechny...

3. listopadu 2025  9:14,  aktualizováno 

Poulíček už gratuloval spoluhráči, hvězdou byl ale on. Člověka to nabudí, říká útočník

Začátkem října v utkání na Spartě přišel o zuby a od té doby nastupuje s mřížkou jako dorostenec. Ve stejnou chvíli taky začal postrádat dvorního parťáka z lajny Tomáše Vondráčka a viditelně se herně...

3. listopadu 2025  10:55

Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice...

2. listopadu 2025  9:14

Pardubice - Dukla 1:1, domácí vedli, o výhru je připravil vlastní gól

Pardubičtí fotbalisté při svém vzestupu krok směrem do klidnější vod neudělali. Ve 14. kole Chance ligy nad pražskou Duklu vedli 1:0, ale po přestávce si obránce Bammens vstřelil vlastní gól. Souboj...

1. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:18

Promítá v letním kině zdarma, dotaci zase nedostane. Jsem na dně, říká provozovatel

Premium

Pardubické letní kino lidem promítá zadarmo filmy od roku 2006. Na jubilejní dvacátou sezonu však jeho zakladatel Jan Motyčka určitě nebude vzpomínat v dobrém. Už podruhé v krátké době nedostane ...

1. listopadu 2025

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Loudil intimní fotky od školaček, dostal pět let. Vězení se chtěl vyhnout sebevraždou

S pětiletým trestem vězení odešel v pátek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby pro své sexuálně deviantní uspokojení zneužíval desítky nezletilých dívek a...

31. října 2025  18:08

Jeřáb v České Třebové usadil nad kolejištěm část lávky, ozdobí ji lokomotivy

Modernizace železničního uzlu v České Třebové postoupila do další fáze. Nad kolejištěm českotřebovského nádraží se již klene část nové lávky. Na betonové pilíře ocelovou konstrukci o hmotnosti 48 tun...

31. října 2025  13:56

Odbahněný rekreační rybník Rosnička čeká na vodu, přítok je od jara suchý

Na rybníku Rosnička ve Svitavách by se v létě měla rozjet koupací sezona. Podmínkou ale je, že se do té doby naplní vodou. Jisté to však není. Hlavní přítok z prameniště řeky Svitavy je od jara...

31. října 2025  10:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.