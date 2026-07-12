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Místo trubek z elektrárny příjemné nábřeží s bytovými domy, pro je i opozice

  8:32
Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s...

Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s přeměnou nábřeží řeky Labe u soutoku s Chrudimkou. | foto: Investiční skupina CFIG

Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s...
Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s...
Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s...
Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s...
5 fotografií
Finanční skupina CFIG chystá přestavbu okolí Labské ulice v centru Pardubic. Od zdymadla tak zmizí horkovod a místo něj firma postaví bytové domy a hlavně nábřeží. Politici projekt podporují.

Pokud Pardubicím něco skutečně chybí, tak je to pravé nábřeží. Byť městem protéká Labe a Chrudimka, míst, kde lze bezpečně sestoupit k vodě, je bolestně málo. Brzy by se to však mohlo změnit. Finanční skupina CFIG představila plán na totální přestavbu prostoru mezi Labskou ulicí a soutokem obou řek.

„Máme vše vyjednané s památkáři i politiky. Pokud půjde vše podle plánů, tak budeme mít do konce roku projekt a na startu toho dalšího požádáme o stavební povolení,“ uvedl zakladatel skupiny Martin Chovanec, který sám v Labské ulici bydlí.

Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s přeměnou nábřeží řeky Labe u soutoku s Chrudimkou.
Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s přeměnou nábřeží řeky Labe u soutoku s Chrudimkou.
Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s přeměnou nábřeží řeky Labe u soutoku s Chrudimkou.
Projekt Labská, který zahrnuje výstavbu nových bytových domů, počítá také s přeměnou nábřeží řeky.
5 fotografií

Investor slibuje, že vedle bytových domů s 98 byty a komerčními prostorami zvelebí i veřejný prostor. „Chceme konečně vybudovat nábřeží, které v Pardubicích není. Máme sice to, které se jmenuje po Václavu Havlovi, ale fakticky to je jen parkoviště a kotviště pro výletní loď,“ uvedl Chovanec.

Labská ulice v centru Pardubic je unikátní. Leží na dohled zámku z jedné strany a soutoku Labe a Chrudimky z druhé. Je vlastně pár kroků od samého centra krajského města, ale lidé tam mohou na zahradě žít v klidu jako na venkově. Vlastně by se těžko hledala lepší adresa v Pardubicích.

Stavět se bude mezi zdymadlem a lávkou přes Chrudimku, po které se dá dostat do parku Na Špici. Developer vykoupil tamní domy i s parcelami.

V první etapě chce firma na necelých pěti tisících metrech čtverečních postavit šest bytovek, ve kterých bude 98 bytů. K nim bude navíc více než 100 parkovacích míst v podzemí. „Ten projekt se mi líbí. Vypadá to pěkně a je jasné, že o takové bydlení bude velký zájem. Lokalita u řeky navíc mezi dvěma parky nemá chybu,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Na papíře vypadá budoucí nová čtvrť skutečně pěkně. Autor koncepce do plochy dostal hodně zeleně, jezírko, hřiště pro děti, griloviště, lavičky. „Chceme, aby lidé měli chuť tam chodit, aby se jim tam líbilo. Aby si k celému místu vytvořili osobní vztah. Půjde o vyšší standard bydlení,“ uvedl k projektu jeho architekt David Tichý.

V Pardubicích se začne stavět bytový dům. Sedm pater a jen 37 parkovacích míst

Tomu jistě bude odpovídat i cena za byty. Ty se budou lišit i podle toho, jaký budou mít lidé z okna výhled. Může to být na soutok nebo na zámek. Níže položené jednotky budou levnější. Lidé si je před koupí navíc budou moci projít ve virtuální realitě, která je k dispozici v sídle firmy CFIG na Palachově ulici. „Projekt cílí na vytvoření moderního městského bydlení, které propojuje dostupnost centra s klidem přírodní lokality a kvalitní architekturou,“ uvedla mluvčí firmy Štěpánka Kastnerová.

Ovšem největší potíž bude mít developer s horkovodem. Mezi ulicí a řekou vedou trubky z opatovické elektrárny, které transportují teplo a teplou vodu až do Chrudimi.

Trubky půjdou pod zem

„Jsme vlastně s elektrárnou už na všem domluveni. Zakopeme zhruba 400 metrů potrubí. Bude nás to stát něco mezi 60 až 70 miliony korun. Zmizí i nevzhledná brána z trubek, kterou se nyní u zdymadla chodí k řece,“ uvedl Petr Samek ze skupiny CFIG, jenž se o projekt stará. „Ještě nás čekají jednání s Povodím Labe, protože část pozemků patří této státní firmě. Ale věřím, že se dohodneme,“ doplnil Samek.

Projekt, jehož součástí bude i zmíněné nábřeží, zabere necelých pět tisíc metrů čtverečních. Bude v něm necelá stovka bytů a právě velkoryse řešený veřejný prostor. „Moc se mi to líbí. Pardubice to posune zase výše. Radnice bohužel nemá peníze na to, aby nevzhledné trubky zakopala. Jsme logicky rádi, že to udělá soukromý investor,“ uvedl starosta prvního obvodu a zastupitel města Filip Šťastný z ANO.

Podobně ovšem mluví i opoziční politici. „Jsem pro. Bez trubek bude okolí řeky určitě hezčí. A obecně jsem rád, že se staví uvnitř města a nezabírá se stále orná půda v jeho okolí,“ uvedl zastupitel Pardubic za Piráty Vojtěch Jirsa.

Architekt David Tichý doufá, že za pár let získají Pardubice příjemný veřejný prostor, který bude přitahovat lidi. „Stav místa je nyní neutěšený. Atmosféru narušuje horkovod, samotná ulice také není výstavní. Přitom potenciál Chrudimky a jejího nábřeží je obrovský,“ uvedl Tichý, který navrhl i úpravu svahu u nájezdu na zdymadlo.

„Měly by tam být lavičky, zeleň, prostě místo pro odpočinek. V zatáčce na konci ulice vznikne jakési náměstíčko, jehož dominantou bude průčelí domu, který bude odkazovat na nedalekou budovu bývalých mlýnů. Chceme obě místa vlastně propojit,“ řekl architekt, který i ve vnitrobloku myslel na vysoký podíl zeleně. V plánu je také jezírko, griloviště, pergola, hřiště a další občanská vybavenost.

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„Máme už také souhlas od památkářů, kteří dbají na okolí zámku. Věříme, že se brzy budeme moci pustit do výstavby,“ řekl Chovanec, který navíc plánuje na místě instalovat sochu prvního českého prezidenta Václava Havla. „Nechceme klasickou figurínu někde na podstavci. Rádi bychom odkázali na povedené sochy Jana Pernera nebo Jana Kašpara. Aby ta socha byla součástí života ve městě. Mně by se osobně líbilo, aby Václav Havel seděl na lavičce, koukal na řeku a u toho třeba psal na stroji nějakou hru. Každý by si k němu mohl přisednout,“ řekl Chovanec.

Domy změní i samotnou ulici. Firma chce rozšířit chodník, vysázet na něm stromy a ve spolupráci s radnicí zlepšit bezpečnost chodců i cyklistů. „V plánu je podzemní parkoviště pro více než sto aut. Bylo by ideální, kdyby alespoň první část Labské byla obousměrná. Nyní je tam jednosměrka, a lidé tak při cestě domů vlastně musí obkroužit půl města, než se tam dostanou. Jednáme o tom s politiky,“ dodal Martin Chovanec, jehož firma už staví velký bytový dům U Kostelíčka nebo nedaleko sokolovny na sídlišti Karlovina.

Zajímavostí bude průčelí domu nedaleko dnešního stánku se zmrzlinou. Bude to nejvyšší a nejvýraznější část stavby. „Bude to odkaz na Automatické mlýny. Ostatně v celém projektu bude několik nenápadných linek na známé architekty, kteří pracovali ve východních Čechách. Jde o Karla Řepu, Josefa Gočára či Jana Kotěru,“ řekl Tichý.

Společnost získala povolení od památkářů a spolupracuje také s radnicí. I proto se třeba v Labské ulici objeví stejná dlažba jako na třídě Míru. „Musím říct, že spolupráce s tímto developerem je příkladná. O všem nás informuje, o projektu se od začátku bavíme. To značně zlehčuje situaci nám i jim. Škoda, že to není zatím pravidlo i u ostatních,“ dodal Jan Nadrchal.

Projektování by mělo být hotové do konce roku, pak firma požádá o stavební povolení. Celkem půjde v první etapě o šest domů, které se budou jmenovat po českých řekách. Bydlet se tak bude ve Vltavě, Ohři nebo Jizeře. „Prodej bytů bude zahájen ve chvíli, kdy bude vše připraveno v podobě odpovídající charakteru místa i celého projektu,“ hlásí firma na webu.

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