Na Chrudimsku hoří dům se sociálními službami, obec evakuovala 17 lidí

Autor: ,
  7:20
V Možděnicích na Chrudimsku, která jsou součástí obce Vysočina, od pátečního rána hoří bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí před příjezdem hasičů.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Příčina požáru je v šetření, uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že zasahovala i výšková technika. „Je to požár půdy, podkroví, na určení příčiny je brzo. Na místě je aktuálně šest jednotek, které dohledávají skrytá ohniska,“ popsal redakci iDNES.cz Žejdlík. Požár byl ohlášen před 5:00. Po hodině ho hasičské jednotky lokalizovaly, dodal.

V Jablonci hořel dům s pečovatelskou službou, jeden člověk skončil v nemocnici

Podle prvotních informací hasičů šlo o dům s pečovatelskou službou, podle obce se ale jedná o běžný dům, kde jsou i sociální služby. V domě žijí lidé všech věkových kategorií.

„Nahoře jsou byty pro mladé rodiny, dole máme ukrajinské rodiny, pak tu máme dvě paní staršího věku a jeden manželský pár staršího věku. Domlouváme jim penzion. V první chvíli jsme lidi umístili do krizových místností, co máme na úřadě a do hasičské zbrojnice,“ řekl starosta Tomáš Dubský (SDH Možděnice).

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Útočil zezadu a policistů se ptal, zda ho zastřelí. Svědci popsali ubodání u školy

Premium
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Pochmurné výrazy ve tvářích, pohledy do země, ale i slzy. Takové bylo páteční dopoledne u pietního místa, které vzniklo u brány Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po čtvrteční tragédii....

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici...

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...

Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. U soudu vypovídal

Pardubice

Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let ve vězení.

Soud poslal do vazby osmého obviněného ze žhářského útoku na halu v Pardubicích

Žalobce žádal vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku. Soud souhlasil (6....

Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už osm lidí. Žena na...

28. května 2026  20:14,  aktualizováno  21:58

Největší stavba v Pardubicích od revoluce. Místo lihovaru vzniká obchodní centrum

Vizualizace budoucího obchodního centra Galerie Pernerka v Pardubicích. (28....

Přes šest stovek hlubinných pilot, sedm věžových jeřábů, 200 tisíc kubíků odtěžené zeminy, více než dvacet odčerpávacích studní a samozřejmě tisíce a tisíce kubíků betonu. Už více než rok se staví...

28. května 2026  16:42

Promění stavby po Dolní Moravě i tu Horní? Soud řeší spor o horskou krajinu

Součástí resortu na Dolní Moravě je i oblíbená Stezka v oblacích.

Kdy drobná stavba začne být součástí stavebního boomu, který mění ráz chráněné horské krajiny? Přesně to nyní řeší krajský soud ve sporu o novostavby v Dolní Moravě.

28. května 2026  11:26

Pardubice slaví, v semifinále vyřadily Brno. Tomu nepomohlo ani Kejvalových 28 bodů

Luboš Kovář a Jamonda Bryant z Pardubic si plácají v šestém semifinále Maxa NBL.

Pardubičtí basketbalisté si poprvé zahrají finále Maxa NBL. V semifinále vyřadili Brno 4:2 na zápasy, šesté utkání na soupeřově palubovce vyhráli 98:87. Trey Bonham přispěl k postupu 33 body. O titul...

27. května 2026  21:50,  aktualizováno  22:44

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Polská silnice se blíží k hranici. Na českém území výběr trasy míří do finále

Nová silnice spojuje Červenou Vodou, Horní a Dolní Boříkovice a hraniční...

Ředitelství silnic a dálnic předloží Centrální komisi ministerstva dopravy hotovou technickou studii na zkapacitnění příhraničního úseku silnice I/43, který má navázat na plánovanou polskou...

27. května 2026  15:41

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

27. května 2026  11:46

Šlo o tvrzení proti tvrzení, řekl soud a zrušil rozsudek za opakované znásilňování

Ústavní soud

Ústavní soud zrušil rozsudek nad mužem odsouzeným za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. V nálezu poukázal na presumpci neviny.

27. května 2026  10:11

Kdo se víc kousne? Pardubice si věří na finále: Pod větším tlakem je Brno

Jacob Evans III. z Pardubic útočí na brněnský koš, brání ho Ryker Cisarik.

Teď hlavně nepodlehnout klamu, že už se to „do cíle“, tzn. k postupu do finále play off, nějak dokodrcá samo. Pardubickým basketbalistům se v průběhu semifinálové série s Brnem povedl bez debat...

27. května 2026  9:49

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Ráno přecpané a smrdí záchod. Na trať se vracejí Regionovy, cestující si stěžují

Regionova trio 814.220 Českých drah ve stanici Bystřice nad Pernštejnem

Na železniční trať spojující Havlíčkův Brod s Pardubicemi se vrátily soupravy Regionova. Část moderních jednotek RegioFox už měsíce čeká na opravu. Na trati s častými oblouky se jim příliš opotřebila...

26. května 2026  15:38

Pardubice schválily plánovací smlouvu na novou arénu, investor postaví i terminál MHD

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023)

Pardubice v pondělí schválily plánovací smlouvu se společností, která chce na Nové Cihelně postavit největší multifunkční hokejovou arénu na světě za miliardy korun. Právní dokument o desítkách...

26. května 2026  10:37

