Na Chrudimsku hoří dům se sociálními službami, obec evakuovala 17 lidí

Příčina požáru je v šetření, uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že zasahovala i výšková technika. „Je to požár půdy, podkroví, na určení příčiny je brzo. Na místě je aktuálně šest jednotek, které dohledávají skrytá ohniska,“ popsal redakci iDNES.cz Žejdlík. Požár byl ohlášen před 5:00. Po hodině ho hasičské jednotky lokalizovaly, dodal.
V Jablonci hořel dům s pečovatelskou službou, jeden člověk skončil v nemocnici
Podle prvotních informací hasičů šlo o dům s pečovatelskou službou, podle obce se ale jedná o běžný dům, kde jsou i sociální služby. V domě žijí lidé všech věkových kategorií.
„Nahoře jsou byty pro mladé rodiny, dole máme ukrajinské rodiny, pak tu máme dvě paní staršího věku a jeden manželský pár staršího věku. Domlouváme jim penzion. V první chvíli jsme lidi umístili do krizových místností, co máme na úřadě a do hasičské zbrojnice,“ řekl starosta Tomáš Dubský (SDH Možděnice).