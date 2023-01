Firmy v Pardubickém kraji zaměstnancům přidávaly, některé vyplatily i bonusy

Jednou z firem, kde se přidávalo už v roce 2022, je společnost CZ Loko, která patří mezi největší české výrobce diesel-elektrických lokomotiv a speciálních drážních vozidel.

„V roce 2022 probíhalo kontinuální navyšování mezd přibližně o 7 %. Zvyšování mezd probíhalo i přes relativně krizový vývoj situace, společnost šetřila ve všech oblastech kromě mezd zaměstnanců. Přidávalo se individuálním způsobem, nikoliv plošně,“ uvedl personální a správní ředitel firmy Jiří Kutálek. Třináctý plat ale firma nevyplatila, jelikož nebyly splněny podmínky, na které je tento bonus vázaný.

Společnost Saint-Gobain vyrábí stavební materiály a zde se také přidávalo už v letošním roce. A na rok příští je připraveno další zvyšování platů.

„V roce 2022 jsme navyšovali mzdy výrazně, a to od 1. dubna všem kategoriím zaměstnanců o 6 %, vybraným dělnickým profesím dokonce o 11 %. Všichni směnující pracovníci k tomu navíc získali plošně příplatek 1 500 korun měsíčně. Jsme výrobní firma, tudíž směnující zaměstnanci převažují. Všichni také získali jednorázový příspěvek na benefitní kartu ve výši 7 tisíc korun. Celkem se tak jedná o navýšení 7 % až 17 % dle vykonávané pozice,“ řekla personální ředitelka firmy Eva Žáková.

V lednu roku 2023 dostanou zaměstnanci vyplacenou odměnu a v průběhu roku by si ještě měli polepšit.

„Pro rok 2023 plánujeme přidávat v průměru 5,9 %. Všichni zaměstnanci dostanou také jednorázovou odměnu ve výši 15 tisíc korun. A to v lednu s výplatou za prosinec,“ dodala Žáková.

Také stavební holding enteria se snaží svým zaměstnancům pomoci se současnou situací. I když vedení ví, že inflaci plně kompenzovat nemůže.

„Rozhodně víme, že musíme reagovat. Stejně tak víme, že inflaci celou nepokryjeme. Nárůst mezd o 1 % u nás představuje zvýšení mzdových nákladů o 10 milionů. Dorovnat inflaci by pak pro nás představovalo 150 až 200milionový nárůst. To by bylo proti našemu pravidlu ‚firma na prvním místě‘, nemohli bychom udržet stabilní firmu a nechovali bychom se jako řádný hospodář,“ řekl předseda dozorčí rady holdingu Ondřej Joska.

Finanční pomoc zaměstnancům se chystá, nyní však není jasné, jakou bude mít podobu. „Bez lidí nemůžeme fungovat, a proto nyní diskutujeme, jakou cestou se vydáme. Už jsme si ale schválili, že mzdové náklady pro rok 23 navýšíme o 60 až 70 milionů korun. Řešíme teď, jakou formou tyto peníze k lidem dostaneme. Jestli to bude formou zvyšování mezd, krizového příplatku, nebo odměn. Rozhodnutí padne před naší lednovou konferencí,“ uvedl Joska.

Zaměstnanci holdingu pravidelně dostávají odměny, kdy firma dělí 20 % zisku. Na podzim také vyplatila plošně 10 tisíc korun v rámci boje se zvýšenými náklady.

Také ve společnosti Isolit-Bravo, která sídlí v Jablonném nad Orlicí, se přidávalo už letos. „Meziroční zvýšení mezd je mezi 11 až 12 %. Chystáme se přidávat i v roce 2023, o kolik to bude, ale záleží na vývoji ekonomiky,“ uvedl majitel firmy Kvido Štěpánek.

Isolit Bravo vyplácí bonusy několikrát ročně – jsou to například příspěvky na dovolenou, na Vánoce a vyplácí se i podíl ze zisku. Letos zaměstnanci získali bonus ve výši 12 až 15 tisíc, podle pracoviště, každému pracovníkovi, který je ve firmě déle než rok.

Lidé z pardubického dopravního podniku dostali pro rok 2022 přidáno průměrně deset procent. Ještě vyšší nárůst mezd by měl přijít v roce příštím.

„Především z důvodu nedostatku zaměstnanců v mnoha profesích plánujeme navýšení mezd přibližně o 15 procent. Naši pracovníci mají také celou řadu benefitů,“ uvedla tisková mluvčí Dopravního podniku města Pardubic Jitka Malinská.

Zaměstnanci dostali také třináctý plat dle platné kolektivní smlouvy. O navýšení mezd se jedná také ve Foxconnu. Jeden za závodů společnosti se nachází v Pardubicích.

„Společnost Foxconn Česká republika provádí každý rok revizi mezd, s čímž je spojeno jejich navýšení v řádu procent. Jeho výše je stanovena na základě výsledků kolektivního vyjednávání s odbory, které započalo v prosinci a které také určí procento pro příští rok. Jako posledních několik předchozích roků i letos dostanou zaměstnanci vánoční balíček jako jedno z mnoha poděkování za odvedenou práci,“ uvedl Pavel Kožený, manažer komunikace a PR společnosti Foxconn Česká republika.