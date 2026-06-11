Umývači oken možná brzy přijdou o práci. Společnost M2C ukázala, jak vypadá mytí fasády a oken pomocí dronu na administrativní budově hokejového klubu pardubického Dynama. Autonomní dron bez problému dokázal umýt zateplenou fasádu o rozloze 240 m². Celá zhruba čtyřhodinová operace se obešla bez lešení a bez přerušení provozu areálu.
„Čištění fasád výškových budov bylo doposud časově a technicky náročné. Díky využití dronů dokážeme tyto práce vykonávat rychleji, přesněji i na těžko dostupných místech a především bezpečněji,“ řekl Tomáš Svrček, projektový manažer pro dronové operace společnosti M2C.
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Použitá technologie je navržená speciálně na čištění fasád výškových objektů s různými typy povrchů. Celý proces probíhá s maximální přesností. Dron je stabilizovaný, vybavený senzorickým řízením a je plně voděodolný.
Systém pracuje s vysokotlakým čištěním až 200 barů a ohřátou osmotickou vodou na 51 stupňů Celsia, která zkracuje dobu čištění až o 40 procent oproti studené vodě. Navíc většinu nečistot zvládne dron umýt bez použití chemie.
Dron M2C ušetří 20 až 30 procent nákladů oproti klasickým metodám s lešením nebo plošinami. Denní spotřeba vody činí 700 až 900 litrů.