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VIDEO: Moderní mytí fasády hokejové areny. V Pardubicích to hravě zvládly drony

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  16:47
Drony dnes díky mnoha senzorům a umělé inteligenci zvládají širokou škálu specializovaných úkolů. Kromě natáčení a focení z ptačí perspektivy se uplatní v řadě oborů. Hasičům pomáhají vyhledávat ohniska požárů nebo dopravovat materiál. Přepravní firmy slibují, že budou doručovat balíčky. Autonomní drony také dokážou umývat budovy. Jeden z nich v těchto dnech úřadoval na fasádě administrativní budovy hokejové Enteria Arény v Pardubicích.

Umývači oken možná brzy přijdou o práci. Společnost M2C ukázala, jak vypadá mytí fasády a oken pomocí dronu na administrativní budově hokejového klubu pardubického Dynama. Autonomní dron bez problému dokázal umýt zateplenou fasádu o rozloze 240 m². Celá zhruba čtyřhodinová operace se obešla bez lešení a bez přerušení provozu areálu.

„Čištění fasád výškových budov bylo doposud časově a technicky náročné. Díky využití dronů dokážeme tyto práce vykonávat rychleji, přesněji i na těžko dostupných místech a především bezpečněji,“ řekl Tomáš Svrček, projektový manažer pro dronové operace společnosti M2C.

Ušetří jim síly. Hasiči ukázali dron za milion, unese třicet kilo nákladu

Použitá technologie je navržená speciálně na čištění fasád výškových objektů s různými typy povrchů. Celý proces probíhá s maximální přesností. Dron je stabilizovaný, vybavený senzorickým řízením a je plně voděodolný.

Systém pracuje s vysokotlakým čištěním až 200 barů a ohřátou osmotickou vodou na 51 stupňů Celsia, která zkracuje dobu čištění až o 40 procent oproti studené vodě. Navíc většinu nečistot zvládne dron umýt bez použití chemie.

Dron M2C ušetří 20 až 30 procent nákladů oproti klasickým metodám s lešením nebo plošinami. Denní spotřeba vody činí 700 až 900 litrů.

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