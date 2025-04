Branka do hradeb pardubického zámku má po sto letech opět šanci

Do pardubického zámku zatím vede jediný vstup přes Labskou bránu. Ta leží z pohledu obyvatel města tak trochu nešikovně na opačné straně, než je centrum Pardubic a oblíbený park. Pardubický kraj proto nyní uvažuje o tom, zda nevytvořit po probíhající velké rekonstrukci památky další vchod z Tyršových sadů. Vedl by brankou ve stávajících hradbách. Rozhodnuto ještě není.

Rekonstrukce části zámku i hospodářských budov má být hotova do dvou let. Kraj však mezitím uvažuje o tom, jak opravenou památku v budoucnu více přiblížit lidem. Měl by tomu pomoci nový vstup.

Krajský radní Roman Línek, který je zodpovědný za kulturu, si myslí, že druhý vchod by lidé přivítali. „Bylo by pak možné vystoupit z trolejbusu na náměstí Republiky, projít brankou na valy a přijít na zámek. To je věc, která by podle mne byla atraktivní,“ uvedl Línek.

Branka v hradbách už jednou byla, objevila se tam v souvislosti s tehdejší Celostátní výstavou tělesné výchovy a sportu v roce 1931. Redakci iDNES.cz se však nepodařilo zjistit, kdy přesně zanikla.

Ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek uvedl, že plán na nový vchod bude uveden do života jen v případě, že s ním budou souhlasit památkáři.

„Kdysi tady byla jedna branka, a my v návrhu dokonce pracujeme ještě s jednou. Je to záležitost památkové péče, existují různé názory na to, jakým způsobem by měl být zámek zachován,“ uvedl Libánek.

Branka původně byla na jižní straně hradeb, muzeum by ji chtělo obnovit a přidat ještě jednu na straně západní. Teoreticky by plány mohly u památkové ochrany tvrdě narazit. Opevnění nebyla vytvořena s plánem, že v nich budou otvory. Navíc jde o národní kulturní památku, má tedy nejvyšší stupeň ochrany.

Středověké zdivo by zůstalo

Památkáři však dali najevo, že chtějí hledat schůdné řešení. „Jsme domluveni na řadě konzultací. Jistá varianta určité obnovy již existujícího otvoru je možná, pakliže bude zpracován tak, aby měřítkem a kompozičně nerušil vnímání hradeb. Když to zjednoduším, aby divák měl stále pocit, že vidí bílou nedobytnou hradbu. Záleží hodně na kvalitě architektů, na pečlivosti přístupu,“ uvedla vedoucí odboru péče o památkový fond pardubického pracoviště Národního památkového ústavu Ivana Panochová.

Dodala, že původní pozdně středověké zdivo tvoří nižší partie hradeb, do kterých by otvor pro nový vstup nezasáhl.

V Pardubicích má plán podporu. „Myslím si, že spousta Pardubáků by uvítala, pokud by na valy mohla chodit přímo, než to složitě obcházet. Technicky to nepředstavuje problém, mohla by se obnovit původní branka ze třicátých let,“ řekl pardubický historik Jiří Kotyk.

Soudí, že bránit tomu kvůli snaze zachovat původní vzhled památky, by nedávalo smysl. „To bychom sem pak museli vrátit i vodu, která tam byla za Pernštejnů,“ řekl Kotyk.

Také Jan Linhart ze spolku Zelená pro Pardubicko plán kraje podporuje. „Když se ten vstup udělá inteligentně, nebyl bych proti,“ řekl.

Pardubický zámek nyní připomíná staveniště. Dělníci pracují na vybudování nového společenského sálu ve třetím podlaží zámku podle návrhu architektky Evy Jiřičné, z hospodářských budov na druhé straně nádvoří zase vznikají prostory pro návštěvnické centrum a novou přírodovědnou expozici. Vše má být hotovo do konce roku 2026.

Vedení Východočeského muzea i Pardubického kraje však plánují další investice a změny, které by měly vyjít vstříc návštěvníkům. Valy by nesloužily jako dosud, to znamená pro procházku po horní části a zase zpět.

„V našich vizích je, že bychom návštěvníky pustili i do svahů. Chtěli bychom zde připravit pěšiny, nabídnout procházky s přírodovědnou tematikou,“ uvedl Libánek. Tomu ostatně má pomoci i nový vstup, případně dva nové vstupy, z Tyršových sadů.