Hrom do pedálu! mapuje počátky cyklistiky, ve městě málem cykloklub nevznikl

Hrom do pedálu! To je nová výstava kostitřasů, vysokých kol a velocipedů, která začala ve vysokomýtském Regionálním muzeu. Potrvá do 25. září a návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu na vysokém kole na trenažéru.