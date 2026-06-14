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Díky fanouškům neskončí železniční točna ve šrotu. Míří do muzea v Dolní Lipce

David Půlpán
  9:17aktualizováno  10:31
Radní Pardubického kraje schválili nákup železniční točny, která byla demontována před 22 lety z depa Masarykova nádraží v Praze a uskladněna v železničním muzeu u Rakovníka. V novém železničním muzeu bude opět sloužit k otáčení lokomotiv.

Zprávy z dráhy

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Železniční točna z roku 1924 musela z depa Masarykova nádraží zmizet kvůli pilířům estakády Nového spojení, které propojilo hlavní pražská nádraží. Díky fanouškům železnice však zařízení o průměru 22 metrů neskončilo ve šrotu ani po demontáži v roce 2004. Naopak už za dva roky jej budou moci vidět návštěvníci nového železničního muzea v Dolní Lipce v Pardubickém kraji.

„Točna měla skončit ve šrotu. Bylo nám to líto, věnujeme se parním lokomotivám, zachraňujeme věci, které souvisejí s jejich provozem,“ řekl Jaroslav Křenek, předseda Klubu historie kolejové dopravy. Klub se proto rozhodl točnu z Prahy odvézt. S pomocí společnosti SSŽ ji koupil a zorganizoval její přepravu po silnici do Kněževsi u Rakovníka. Odehrála se během noci na konci října 2004. Žulové kvádry pojezdové dráhy včetně středového šestihranu pak byly podle Křenka o týden později převezeny rovněž po silnici.

Vizualizace železničního muzea, které v Dolní Lipce postaví Pardubický kraj.
Vizualizace železničního muzea, které v Dolní Lipce postaví Pardubický kraj.
Staré železniční depo v Dolní Lipce se má přeměnit na železniční muzeum.
Staré železniční depo v Dolní Lipce se má přeměnit na železniční muzeum.
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Od té doby byla točna uložena na vlečce v Kněževsi, kde má klub sbírku historických kolejových vozidel. „Když jsme točnu získali, nevěděli jsme, jak ji využijeme, chtěli jsme ji zachránit. Jsme rádi, že nakonec jsme tomu zařízení dali druhý život,“ uvedl Křenek. Exponát z Masarykova nádraží se stane součástí železničního muzea, které letos začal budovat Pardubický kraj v Dolní Lipce. Rada Pardubického kraje minulý týden schválila kupní smlouvu, díky které zařízení získá.

„Pořizujeme velkou točnu o průměru 22 metrů, výtah na uhlí a vodní jeřáb. Tyto exponáty jsou nyní uloženy v Kněževsi u Rakovníka a budeme řešit jejich přesun do Dolní Lipky a následné usazení v rámci budovaného muzea,“ uvedl hejtman Martin Netolický a dodal, že kraj zaplatí podle znaleckého posudku 1,8 milionu korun včetně daně.

Točna na železnici zajišťuje otáčení vozidel, především lokomotiv. Patřila k obvyklému vybavení výtopen s kruhovými rotundami, kde umožňovala vjezd na stání uspořádaných paprskovitě kolem točny. Dalším účelem točny bylo otáčení parních lokomotiv.

Železniční muzeum v Dolní Lipce vzniká díky evropské dotaci, která je určena pro projekty subjektů ze sousedních států. „Vysoutěžená cena činí 228 milionů korun bez DPH, předpokládáme evropskou dotaci ve výši necelých 120 milionů korun. Dalších sedm milionů bychom měli obdržet z ministerstva pro místní rozvoj,“ doplnil hejtman.

Projekt počítá nejen s rekonstrukcí stávajících historických budov včetně vodárny, ale i s opravou kolejiště. Kromě zázemí vznikne depo pro pět až šest funkčních lokomotiv. Aby nové muzeum nebylo prázdné, Pardubický kraj za 6,6 milionu korun pořídil po domluvě s Českými drahami a muzeem v Lužné u Rakovníka parní lokomotivu s původním označením 556.0298 přezdívanou Štokr a motorovou lokomotivu řady 751.004 přezdívanou Bardotka.

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Paradoxem je, že v novém muzeu budou točny dvě. Na nádraží v Dolní Lipce je totiž ojediněle zachovaná balanční točna s průměrem 14,5 metru na ruční pohon, která sloužila k otáčení zejména parních lokomotiv. Tato technická památka z roku 1873 však nebude určena pro běžný provoz. K otáčení parních lokomotiv bude určena právě točna z Masarykova nádraží.

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